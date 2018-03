Belve | Adriana Faranda ospite su Nove | “Non ci aspettavamo che la scorta di Moro fosse

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018)di, mercoledì 14 marzo alle 23.30 suracconta a Francesca Fagnani come andò, la mattina del 16 marzo 1978, quando, un nucleo armato delle Brigate rosse, bloccò l’auto che trasportava Aldo. In pochi minuti, i brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto di, i tre poliziotti che viaggiavano sull’auto die sequestrarono il presidente della Democrazia cristiana. “L’annientamento dellaera previsto e condiviso da tutti? – chiede la giornalista. “Questo è un tema molto delicato. – risponde– Nel senso che noi non immaginavamo che gli uomini dellaro così impreparati”. I brigatisti, infatti, scoprirono solo dopo che alcune armi erano nel portabagagli dell’auto. “Credevate, quindi che rispondessero al fuoco?”, chiede ancora Fagnani. “Credevamo che si aspettassero ...