Bari | sparatoria in pieno giorno a Catino | ucciso un pregiudicato di 43 anni

Uccisa in sparatoria - Minniti a Bari : 17.32 Il ministro dell'Interno, Minniti, presiederà domani alle 11 presso la prefettura di Bari una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, allargato ai vertici nazionali delle forze di polizia, alla magistratura e ai sindaci di Bari e Bitonto dopo i recenti episodi di cronaca. Nel comune barese una donna 84enne è stata Uccisa in strada perchè si è trovata nella traiettoria di colpi sparati contro un 20enne con precedenti, che è ...