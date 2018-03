Barcellona | André Gomes in crisi | ' Ho paura a uscire di casa | è un inferno'

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News : Andre Gomes lascia il Barcellona - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:38:00 GMT)

Barcellona - André Gomes chiede la cessione : c'è anche la Juve : André Gomes , dopo una stagione e mezzo in panchina, ha deciso di lasciare Barcellona ed i blaugrana. Secondo Sport , il centrocampista portoghese ha chiesto al club catalano la cessione in prestito in questa sessione di calciomercato. Il ragazzo, infatti, nell'anno del mondiale, non vuole perdere la sua ...

Andrea Pirlo : 'Potevo andare al Barcellona. Ecco quando - e perché non è successo' : Juve, Pirlo: "Ecco perché ha avuto ragione ancora Allegri" Guarda tutti i video "Pjanic il mio erede" L'ex giocatore, campione del Mondo nel 2006, individua poi il suo erede nella formazione ...