Bannon | ‘Il mio sogno è vedere M5S e Lega governare assieme’

(Di lunedì 12 marzo 2018) Steve #è un politico, giornalista e produttore cinematografico, divenuto noto per aver ricoperto il ruolo di capo stratega del presidente americano Donald Trump dal 20 gennaio al 18 agosto 2017. Sbarcato in Italia, a Milano, per motivi di lavoro,si è lasciato intervistare da Maurizio Molinari per il quotidiano La Stampa. Durante il colloquio con il giornalista italiano, l’ex direttore esecutivo del sito Breitbart News, considerato di estrema destra, parla della situazione politica internazionale. Considera l’Ue avviata verso l’implosione, non percepisce la Russia come un pericolo per gli Usa ma, anzi, un paese bianco e anti islamico, naturale alleato dell’Occidente contro Cina, Iran e Turchia. Dunque, gli eventualimi di Putin conVIDEOe #M5S farebbero i “nostri interessi”, al contrario di Bruxelles e Bce che, con le loro politiche, starebbero ...