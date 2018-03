: #Bankitalia, sale la #povertà: una persona su quattro a rischio - Agenzia_Ansa : #Bankitalia, sale la #povertà: una persona su quattro a rischio - RadioLondra_ : Bankitalia:sale povertà, rischia 1 su 4 - abioleonardi : RT @cgiamestre: Bankitalia: sale povertà, 1 persona su 4 a rischio - Economia - -

In Italia quasi una persona su quattro (23%) è a rischio(quota mai raggiunta dal 1989), e il 5% delle famiglie più ricche detiene il 30% della ricchezza nazionale. Lo sostiene l'indagine disui bilanci delle famiglie. Il 70% ha casa di proprietà. Il rischio"è più elevato per le famiglie con capofamiglia più giovane, meno istruito, nato all'estero, e per le famiglie residenti nel Mezzogiorno,spiega Palazzo Koch. Tra il 2006 e il 2016 è diminuito solo tra quelle con capofamiglia pensionato o over 65.(Di lunedì 12 marzo 2018)