Banche Venete | il 16 marzo convocata Commissione d' inchiesta regionale

Banche Venete : De Poli (Nci-Udc) - garantire risarcimenti a risparmiatori truffati : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Dalla Commissione d’inchiesta, seppure nel ritardo della sua istituzione e nei tempi stretti legati alla fine della legislatura, sono emerse per la prima volta le falle della vigilanza. Si tratta di un quadro che, a mio avviso, rende necessario e non rinviabile un intervento immediato di ristoro da parte del Governo a tutti i risparmiatori, compresi i piccoli azionisti, che non sono stati tutelati. ...

Banche Venete : De Poli (Nci-Udc) - garantire risarcimenti a risparmiatori truffati : Padova, 9 mar. (AdnKronos) - "Dalla Commissione d'inchiesta, seppure nel ritardo della sua istituzione e nei tempi stretti legati alla fine della legislatura, sono emerse per la prima volta le falle della vigilanza. Si tratta di un quadro che, a mio avviso, rende necessario e non rinviabile un inter

Banche Venete : Lista Zaia - si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - “Ai parlamentari veneti neo eletti rivolgo un appello preciso: di fronte alla gravità dei fatti che hanno colpito il sistema bancario veneto e in particolar modo i risparmiatori, è necessario intervenire immediatamente e con forza. Senza indugio alcuno, si dia l’avvio a

Banche Venete : Lista Zaia - si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "E soprattutto, rimangono ancora aperti troppi temi delicati, con particolare riferimento ai fatti che hanno colpito il nostro territorio: il profilo delle responsabilità, il ristoro a favore degli oltre 200mila risparmiatori e delle migliaia di aziende che hanno subito u

Banche Venete : Zaia - fare di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) – “Si farà di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a margine di un incontro a Godega Sant’Urbano (Tv), ha ricordato una promessa fatta in campagna elettorale dal leader della Lega, Matteo Salvini in merito alle iniziative a favore dei risparmiatori delle ex Banche popolari Venete. “Bankitalia ha per legge l’obbligo della ...

Banche Venete : Zaia - fare di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Si farà di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a margine di un incontro a Godega Sant'Urbano (Tv), ha ricordato una promessa fatta in campagna elettorale dal leader della Lega, Matteo Salvini in merito all

Dati Istat senza i costi delle Banche Venete Il deficit sale al 3% - Sga ago della bilancia : Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di fine settembre il Tesoro però precisa di aver al momento accantonato per il salvataggio delle banche venete soli 400 milioni di euro. ...

Padoan affida alla napoletana Sga le sofferenze delle Banche venete : A deciderlo è stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che oggi ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la gestione di attività degli Npl-Non performing loans dei ...

Padoan firma decreto cessione a Sga dei crediti deteriorati delle Banche venete : ... entrambe in liquidazione coatta amministrativa" rivelano in una nota dal Ministero dell'Economia . "I crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione ...

Banche Venete - Padoan firma decreto cessione su crediti deteriorati : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività , Sga spa, dei crediti deteriorati di Veneto Banca spa e di Banca ...

Banche Venete - Padoan firma decreto cessione deteriorati a Sga : Il Ministro dell'Economia *e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività - *SGA *spa dei crediti deteriorati di *Veneto Banca spa e di ...

Banche Venete : UNC - bene cessione Npl a Sga purché soldi ritornino ai risparmiatori : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato oggi il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività , Sga spa, dei crediti deteriorati di Veneto Banca e di Banca ...

Banche Venete : Padoan firma decreto per cessione alla SGA dei crediti deteriorati : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato oggi il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività-SGA spa dei crediti deteriorati di Veneto Banca e di Banca ...

Banche Venete : commissione inchiesta regionale convocata per il 23 febbraio : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - La commissione di inchiesta sui gravi fatti del sistema bancario regionale è convocata venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 10.30, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, per definire il proprio programma di attività.