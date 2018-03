Ballando censurato il ballo tra Ciacci e Todaro

people24.myblog

(Di lunedì 12 marzo 2018) Il programma “con le stelle” è sempre un grande successo. Ma ha ricevuto molte critiche riguardo alla coppia formata da Raimondoe Giovanni. Ma non è finita qui, visto che dalla Russia è arrivata una reazione alquanto drastica. A quanto pare a Mosca non hanno per nulla gradito la presenza di una coppia di ballerini dello stesso genere e così hanno deciso di censurare la loro esibizione. Cosa chenon ha per nulla gradito e che ha voluto commentare ai microfoni di W l’Italia di RTL 102.5. “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” – ha affermato l’esperto di stile a RTL -. Iocon un uomo semplicemente perché sono più a mio agio così”. Molti giornali sulla vicenda hanno parlato di ‘coppia gay’, ma in verità la coppia vede come protagonisti due uomini, due persone dello stesso sesso, ma questo ...