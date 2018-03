Avanti e indietro dalla clinica per curare il cancro | riceve 6mila euro di multe

Donne ancora Avanti negli studi ma indietro sul lavoro : C'è uno spettro che continua ad aggirarsi per l'Italia: lo squilibrio di genere che caratterizza il mondo dell'istruzione e del lavoro. E che è racchiuso in una domanda: come è possibile che le ragazze, nonostante una carriera scolastica e universitaria

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Marquez e Pedrosa dAvanti a tutti - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

Ulivieri a sorpresa : “prendiamo Prandelli in Nazionale” - un passo Avanti e due indietro… : Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac, ha parlato a “Radio Sportiva” dell’attuale situazione della panchina dell’Italia. Uno dei “veterani” della nostra Federazione, dopo tutto il caos delle recenti annate, si è permesso il lusso di criticare i sub-commissari arrivati da pochissimi giorni in Figc. “La scelta del responsabile tecnico della nazionale spetta al commissario o ai sub-commissari: ...

Cake Star – Pasticcerie in sfida : Real Time fa un passo indietro per tornare Avanti : Cake Star - Damiano Carrara e Katia Follesa Il venerdì sera in casa Real Time è dolce, dolcissimo. Ormai da mesi il prime Time che apre il weekend è dedicato dal canale 31 alla pasticceria e dopo Bake Off Italia, la sua Celebrity Edition e Junior Bake Off, arriva Cake Star – Pasticcerie in sfida, al via questa sera alle 21.10. Cake Star: Damiano Carrara e Katia Follesa giudici del nuovo programma di Real Time Un programma itinerante, che ...

Napoli - Hamsik e Jorginho : "Guardiamo Avanti - non indietro" : Entusiasmo alle stelle in casa Napoli: ieri festa grande per gli azzurri all'uscita dello stadio con i tifosi che hanno atteso calciatori ed allenatore per celebrare il primo posto in classifica. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Johannes Boe di un altro pianeta! Domina l’inseguimento dAvanti a Martin Fourcade - azzurri indietro : Implacabile, mostruoso, di un altro pianeta. Non ci sono altri termini per definire la prestazione messa in scena da Johannes Boe nell’inseguimento di Anterselva. Il norvegese ha letteralmente Dominato, stravincendo davanti al rivale Martin Fourcade. È stata una gara perfetta, condotta dall’inizio alla fine, senza alcun errore al tiro. Un trionfo totale, l’ottavo della stagione, continuando a tenere il fiato sul collo di ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di sabato 20 gennaio : tabellone maschile. Fognini indietro di un set - Thiem Avanti contro Mannarino : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna H. Chung KOR vs [4] A. Zverev GER 0-1 (7-5) Sessione serale – ore 9.00 italiane [29] R. Gasquet vs [2] R. Federer SUI Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [5] D. Thiem AUT vs [26] A. Mannarino FRA 2-0 (6-4 6-2) Sessione notturna – ore 9.00 italiane [14] N. Djokovic SRB ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Goggia e Brignone dAvanti in discesa - Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

Renzi : cav e Salvini indietro - noi Avanti : 12.38 "Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini torna indietro sui vaccini. La destra italiana di oggi è questa qui. Noi vogliamo andare avanti. Per l'Italia, senza paura". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Renzi.

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Hirscher sempre Avanti - Matt cresce - Gross e Moelgg indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere, dopo l’entusiasmante gigante di ieri, ci sarà ancora grande spettacolo per tutti gli appassionati che seguiranno la gara nell’ultimo giorno delle festività natalizie. Il grande favorito sul pendio elvetico è naturalmente Marcel Hirscher che si è imposto in gigante e che vuole a tutti i costi ...