Automobilismo | a Verona torna ‘Aspettando la corsa più bella del mondo’ 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – La partenza avverrà da Piazza San Zeno, stupenda location che rappresenta la veronesità più caratteristica, mentre il percorso, dopo un imperdibile attraversamento del centro storico diproseguirà prima per la Valpolicella, terra di viti e vini, dove sarà ospitato anche il riordino di metà giornata in una location suggestiva che rappresenta tutta la bellezza e la tipicità di questo territorio. Nel pomeriggio i concorrenti proeguiranno in direzione sud per affrontare la parte di percorso nei dintorni di Custoza, altra zona con una tradizione agricola e vitivinicola millenaria.Il traguardo sarà, come di consueto, al Museo Nicolis di Villafranca, celebre culla della passione automobilistica veronese riconosciuta in tutto il mondo come una vera meta di culto. Qui sarà ospitata la cerimonia di premiazione che concluderà l’evento. In fase ...