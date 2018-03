Auto in transito prende fuoco nel Catanzarese

Genova - donna cade da un ponte e precipita su un’Auto in transito : gravissima : A Genova una donna di circa 50 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere caduta dal ponte della ferrovia di via Pacinotti, precipitando su un’auto in transito. Nella caduta, le cui cause sono ancora da accertare, la donna ha riportato diversi traumi. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. Anche ...

Frana nel Messinese : coinvolta un’Auto in transito - un ferito : “E’ l’epilogo di una condizione di abbandono della viabilita’ provinciale che si protrae ormai da troppo tempo. Una realta’ assai diffusa nelle aree interne e di collina. Ho gia’ disposto, per la giornata di domani, un sopralluogo a cura del capo della Protezione civile regionale. In pochi giorni bisognera’ capire i provvedimenti da adottare per ripristinare la percorribilita’ ...

Cremona : lancia sassi contro Auto in transito - arrestato : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - lanciava sassi contro le auto in transito sulla Paullese, all'altezza del ponte sull'Adda, fra le province di Lodi e Cremona. Poi, all'arrivo dei carabinieri, ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato dopo una breve colluttazione. L'uomo, un profugo nigeriano di 23 an

Maltempo - nevicate sull’A2 Autostrada del Mediterraneo : filtraggi attivi per il divieto di transito ai veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali : Anas comunica che sono in corso le attività antineve lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare sul tratto lucano, per far fronte all’ondata di Maltempo il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi, mercoledì 14 febbraio. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dai giorni scorsi, per le attività di prevenzione. I mezzi sgombraneve sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti ed ...