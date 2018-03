Auto di servizio usata dalla moglie Indagato un giudice della Consulta

Auto contro camion - muore militare donna napoletana in servizio a Caserta : Una donna militare dell'Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Il servizio sul sedicente guaritore Mehaleon : "Le Autorità stanno indagando" : Dopo la pausa domenicale, questa sera STRISCIA la NOTIZIA torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Furti in Auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Avis Autonoleggio entra nel servizio "Care by Volvo" : Avis Autonoleggio Italia entra a far parte del programma Care by Volvo, la rivoluzionaria formula di utilizzo dell'auto in abbonamento lanciata da Volvo Cars contestualmente al reveal mondiale...

Furti in Auto alla stazione di servizio - così agiva senza farsi scoprire : È stato identificato e denunciato per furto dai carabinieri di Susa un 45enne di origine marocchina residente in Valsusa, specializzato in Furti di cellulare su furgoni e auto mentre il conducente del ...

Furti in Auto - In manette il terrore delle aree di servizio : Un ladro svelto, uno specialista del jammer, il disturbatore di radiofrequenze con il quale ha messo a segno almeno sette colpi nelle aree di servizio autostradali intorno a Milano. Credenziali di prim'ordine che non sono state sufficienti a garantirgli l'impunità quando gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia del capoluogo lombardo lo hanno sorpreso mentre consegnava a un ricettatore i proventi delle sue scorribande.Jammer maledetto. ...

Fca consegnerà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo per servizio di taxi a guida Autonoma : Marchionne, l'amministratore delegato del settimo produttore di auto al mondo, ha spiegato che "al fine di muoverci rapidamente e con efficienza nella guida autonoma, è essenziale avere come partner ...

Consigliera Cinque Stelle usa l'Auto di servizio per andare a prendere la figlia : scoppia la polemica : Dopo le polemiche sugli affitti non pagati nella casa popolare alle Vallette di Torino, la Consigliera Cinque Stelle Deborah Montalbano finisce nuovamente nel vortice del ciclone. Questa volta l'...

