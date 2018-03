Aumento IVA 2019 | rischio 23 miliardi di consumi in meno in 3 anni

Fisco - Coldiretti : “L’Aumento dell’Iva dal riso alla carne colpisce i poveri” : L’ aumento dell’Iva colpirebbe anche beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10 per cento e vino e birra con aliquota al 22% con effetti drammatici sui redditi delle famiglie più bisognose e sull’andamento dei consumi in settori come quello alimentare che è determinante per sostenere la ripresa in atto. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla necessità di inserite fin dal ...

Quale impatto con l'Aumento dell'Iva : Serve una scelta politica condivisa per eliminare, una volta per tutte, questa spada di Damocle che pende sull'economia e ipoteca le leggi di Bilancio fin dal 2011".

Iva - rischio Aumento. Ma potrebbe costarci molto caro : 23 miliardi di consumi in meno in 3 anni : PIL A rischio FRENATA Le conseguenze sulla crescita della nostra economia sarebbero significative . In particolare, sulla base delle relazioni storiche si stima una riduzione della crescita in ...

Aumento IVA dal 2019 - pericolo stangata : 'Fino a +1000 euro a famiglia' - consumi a rischio : ... perché le famiglie hanno reagito all'Aumento dei prezzi al dettaglio riducendo i consumi, con conseguenze drastiche per il commercio e l'economia del paese'. Reddito di cittadinanza, Sud e ...

Aumento dell'Iva : crollo dei consumi con effetti negativi sul Pil - stangata fino a 1.000 euro a famiglia : ... ma che non sembra troppo lontana: il primo passo per disinnescare le clausole, infatti, è inserire la previsione di un intervento di sterilizzazione già nel prossimo Def, il documento di economia e ...

Aumento IVA dal 2019 - pericolo stangata : "Fino a +1000 euro a famiglia" - consumi a rischio : Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. Lo afferma il Codacons, commentando lo...

Codacons - da Aumento IVA stangata da 791 euro a famiglia : Roma, 12 mar. , askanews, Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. A ...

Altro che 'Reddito di Cittadinanza' e 'Flat Tax' - imminente l'Aumento dell'IVA al 24% : come le promesse elettorali si scontrano con la ... : Il compito , difficile, toccherà al nuovo Governo , ?, Non ci sarà ancora il nuovo Governo, ma l'Italia entro il 10 Aprile dovrà presentare il nuovo DEF , Documento di Economia e Finanza, : una ...

CF : risanare AVS con Aumento IVA e donne in pensione a 65 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Berlusconi : no Aumento IVA nel 2018-2019 : 13.05 "Sono tornato in campo per evitare che vada al governo non il Pd,ma una setta" che "prende ordini da quel pluricondannato di Genova". Così il leader di FI Berlusconi torna a parlare del M5S. "Scrivono che sono mafioso? E' un'infamia. Io sono una vittima della mafia", ha detto, ricordando che sono state archiviate tutte le accuse contro di lui. Promette che "l'Iva non aumenterà nel 2018 né nel 2019" e "la pensione minima sarà portata a ...

Legge 104 : cambia tutto - arriva il controllo dei colleghi e l'Aumento a 6 giorni : La Legge di bilancio del 2018 ha portato molte novità soprattutto per quanto riguarda i permessi retribuiti per Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. Oltre all’introduzione del Bonus Caregiver, per aiutare chi assiste, appunto, un disabile, si è fatta anche chiarezza sulla possibilità o meno di poter cumulare i giorni di permesso concessi grazie alla Legge 104 per chi assiste un familiare con grave disabilità entro il terzo grado di ...

Invece di temere in eterno l’Aumento dell’Iva - non sarebbe meglio una patrimoniale? : Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio tipo “catena Sant’Antonio” via Whatsapp secondo cui il governo aveva ancora una volta aumentato l’aliquota Iva , stavolta dal 22 al 25%. Ho pensato si trattasse dell’ennesima bufala messa in giro da qualche grillino o comunista ancora rimasto in circolazione, ma prima di eliminare il messaggio ho voluto comunque cercare in rete. Non poteva essere, un aumento dell’Iva ...

Ufficio bilancio : Difficile evitare l'Aumento di Iva e accise : Roma Più che un rischio, è una certezza. Sempre che tra Bruxelles e Roma non ci siano novità eclatanti. In primavera ci verrà richiesta una manovra correttiva e se ne dovrà fare carico il prossimo governo. A sostenerlo è l'Ufficio parlamentare di bilancio guidato dall'economista Giuseppe Pisauro in un documento sulle prospettive della finanza pubblica italiana. Di fatto, il punto sulla situazione dei conti pubblici ad uso del prossimo ...

Allerta Meteo Puglia - ancora maltempo : freddo in Aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...