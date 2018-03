Aumento dell' Iva | crollo dei consumi con effetti negativi sul Pil | stangata fino a 1 000

Canada - medici rifiutano l'Aumento dello stipendio : ecco perchè Video : Un’incredibile protesta si è verificata nelle ultime ore in Canada [Video], dove alcuni medici hanno iniziato a protestare non perché i loro salari fossero troppo bassi, ma affinché non gli venissero aumentati gli stipendi gia' molto alti a loro detta. In realta' tale rifiuto avrebbe un secondo fine, cioè far aumentare il salario a quei dipendenti che lavorano anch’essi nel campo della salute ma che non sono retribuiti nella stessa maniera dei ...

“Cambia il clima in FVG” : entro fine secolo Aumento della temperatura da 2 a 5°C e innalzamento del livello mare : E’ stato presentato oggi a Gorizia, nel corso di un convegno all’auditorium della Regione, uno studio sui cambiamenti climatici coordinato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa, cui hanno collaborato le università di Udine e di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e l’Istituto di Scienze Marine ...

Altro che 'Reddito di Cittadinanza' e 'Flat Tax' - imminente l'Aumento dell'IVA al 24% : come le promesse elettorali si scontrano con la ... : Il compito , difficile, toccherà al nuovo Governo , ?, Non ci sarà ancora il nuovo Governo, ma l'Italia entro il 10 Aprile dovrà presentare il nuovo DEF , Documento di Economia e Finanza, : una ...

Canada - medici rifiutano l'Aumento dello stipendio : ecco perchè : Un’incredibile protesta si è verificata nelle ultime ore in Canada, dove alcuni medici hanno iniziato a protestare non perché i loro salari fossero troppo bassi, ma affinché non gli venissero aumentati gli stipendi già molto alti a loro detta. In realtà tale rifiuto avrebbe un secondo fine, cioè far aumentare il salario a quei dipendenti che lavorano anch’essi nel campo della salute ma che non sono retribuiti nella stessa maniera dei dottori. Da ...

Asia : manifatturiero in crescita a febbraio grazie all'Aumento della domanda : ... sostenuta dalla solida domanda domestica nei paesi del Sud-est Asiatico e dall'andamento dell'economia superiore alle attese in India. In controtendenza soltanto Malesia e Singapore. , segue, , Git,

UE - boom di brevetti nel 2017. Italia al top tra i 28 per Aumento delle richieste : Torna la voglia di innovazione in Europa e l'Italia non resta a guardare. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall' Ufficio europeo dei brevetti , European Patent Office, o EPO, nel 2017 sono ...

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - Aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Ecco come limitare l’Aumento della temperatura globale a 1 - 5 gradi : come si potrebbe fare per raggiungere l’obbiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare entro il 2100 l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi? A provare a rispondere sulla pagine di Nature Climate Chance è un nuovo studio del team di ricercatori dell’International Institute for Applied System Analysis, che hanno per la prima volta esaminato come condizioni socioeconomiche, disuguaglianze economiche e sociali, ...

Assegnazione gratuita warrant e Aumento di capitale : Prismi rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Prismi rettifica il prezzo delle azioni a seguito dell'aumento di capitale e dell'Assegnazione gratuita di warrant, che verranno accreditati lunedì 5 marzo. Sui prezzi del titolo, sotto ...

Cina annuncia un Aumento della spesa militare per il 2018 : Pechino, 5 mar. , askanews, La Cina ha annunciato oggi un aumento dell'8,1% della propria spesa militare, la seconda più alta al mondo dopo quella degli Stati Uniti, per complessivi 175 miliardi di dollari. Lo ha detto il premier Li Keqiang nel discorso tenuto davanti al parlamento. 'Confermiamo la linea cinese di rafforzare le ...

Fare il bagno in mare è associato ad un Aumento delle malattie - secondo una nuova ricerca : Le persone che nuotano, fanno il bagno o praticano sport acquatici in mare hanno molta più probabilità di avere disturbi gastrici, mal d’orecchi e altri tipi di malattie rispetto alle persone che non fanno niente di tutto questo. Questo è il risultato di un’analisi su larga scala condotta dall’University of Exeter (Regno Unito): è la prima analisi sistematica che analizza se trascorrere del tempo in mare sia associato ad un rischio maggiore di ...