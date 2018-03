huffingtonpost

: 'Atterrate su un'altra pista', ma il pilota e i controllori non si capiscono. Aereo si… - TutteLeNotizie : 'Atterrate su un'altra pista', ma il pilota e i controllori non si capiscono. Aereo si… - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: 'Atterrate su un'altra pista', ma il pilota e i controllori non si capiscono. Aereo si schianta in Nepal: 49 morti http… - HuffPostItalia : 'Atterrate su un'altra pista', ma il pilota e i controllori non si capiscono. Aereo si schianta in Nepal: 49 morti -

(Di lunedì 12 marzo 2018) C'è una registrazione audio, pubblicata sul sito specializzato LiveAtc e non smentita al Corriere della Sera dalle autorità aeroportuali, che spiegherebbe l'origine dell'incidente aereo avvenuto nei pressi all'aeroporto di Katmandu, in Nepal. Il peggior disastro aereo nel Paese da trent'anni: 49 vittime. Dalla registrazione emerge chiaramente come il cambio diannunciato dalla torre di controllo abbia dato origine a una conversazione confusa tra il comandante, il primo ufficiale e i controlli di volo a terra. Poi lo schianto in fase di atterraggio.Sul velivolo della compagnia del Bangladesh US-Bangla Airlines, che era partito da Dacca, si trovavano 71 persone, di cui 22 sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I soccorritori hanno dovuto tagliare le lamiere dell'aereo, che si era ribaltato e incendiato, per estrarre le vittime. "Quaranta persone sono ...