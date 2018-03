Atlantia-Abertis | via libera della Consob spagnola all' opa rivale

Ora Atlantia tratta con Acs la pace su Abertis : All'improvviso tra Madrid e Ponzano Veneto è scoppiata la pace, trasformando quella che doveva essere una guerra a colpi di Opa, pronta ad infiammare il listino spagnolo per la conquista di Abertis, ...

Atlantia e ACS pronte a trattare su Abertis? : Teleborsa, - Atlantia svetta sul principale listino di Piazza Affari , mostrando un rialzo del 4,27%. Secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola, Atlantia e ACS sarebbero pronte a sedersi ...

Atlantia - ok assemblea a estensione termine aumento per OPA Abertis : Teleborsa, - L'assemblea dei Soci di Atlantia , riunitasi oggi 21 febbraio 2018 in sede straordinaria sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai , in merito all'Offerta pubblica di acquisto e/o ...

Atlantia giù nel giorno assemblea per estensione aumento capitale OPA Abertis : Teleborsa, - Oggi, 21 febbraio 2018, è stata convocata l'assemblea straordinaria di Atlantia per estendere i termini per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'OPA su Abertis dal 30 ...

Atlantia riceve il via libera del governo spagnolo all'OPA su Abertis : (Teleborsa) - Semaforo verde del governo spagnolo all'OPA di Atlantia su Abertis , dopo lo stop imposto dalla richiesta di autorizzazione all'esecutivo iberico. L'autorizzazione al governo si era ...