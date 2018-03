Astronomia | scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse | uno di essi

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitanoa piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of Technology ha convalidato 15orbitantidi. I risultati, pubblicati in The Astronomical Journal, si basano sui dati della seconda missione del Kepler della NASA e su osservazioni di approfondimento utilizzando telescopi a terra, come il Subaru Telescope alle Hawaii e il Nordic Optical Telescope in Spagna. Una dellepiù luminose, K2-155 che si trova a circa 200 anni luce dalla Terra, ha 3 Super-Terre, ...