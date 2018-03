Astronomia | Cile | notte silenziosa sopra Paranal

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Una vasta coperta di stelle fissa lo sguardo serenamente su Cerro, mentre il Sole che sorge riscalda gentilmente l’orizzonte con schizzi rossi e gialli. Cerroospita il Very Large Telescope (VLT) d’ESO – e questo impressionante panorama svela il telescopio in tutta la sua gloria. Tutte le quattro unità del grande telescopio di 8,2 metri sono visibili sulla sinistra di quest’immagine, allineate e pronte per esplorare l’universo. Due telescopi ausiliari più piccoli – di 1,8 metri di diametro – sono disseminati sulla destra dell’immagine; il VLT ne ha quattro in tutto, tutti sono mobili lungo binari e possono essere riposizionati secondo la necessità del momento. Un po’ più distante, oltre l’ultima unità più a destra, si vede il telescopio per survey (VST) di 2,6 metri di diametro – l’ultima aggiunta ae tra le due unità più a ...