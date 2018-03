Astori | Buffon | ben accolti a Firenze

Juventus-Udinese - minuto di silenzio commovente : Buffon e De Sciglio in lacrime per Astori [FOTO] : Juventus-Udinese, lacrime di Buffon e De Sciglio per Astori. Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, il lunch match ha regalato l’emozione della gara tra Fiorentina e Benevento, successo dei padroni di casa grazie a Hugo. Prima della gara Juventus-Udinese, momento veramente commovente, Buffon e De Sciglio in lacrime per Davide Astori. La morte del difensore ha lasciato un grande vuoto. L'articolo Juventus-Udinese, minuto ...

L’ultimo addio a Davide Astori a Firenze : Santa Croce si stringe intorno con Totti - De Rossi - Nainggolan - Buffon - Chiellini e Van Basten : Un ragazzo amato fino all’ultimo come dimostra la piazza di Santa Croce a Firenze gremita di gente comune, amici, parenti, giocatori famosi. Ci sono tutti per dire addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa troppo giovane. C’è tutta la Fiorentina, con i giocatori, dirigenti e tecnici ai funerali nella Basilica di Santa Croce, accolti da un lungo applauso che ha fatto risuonare l’intera piazza piena ...

DAVIDE Astori - FUNERALI IN DIRETTA TV/ Video Santa Croce : da Totti a Buffon - oggi tutti con la Fiorentina : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Firenze dà l’ultimo saluto ad Astori. Da Totti a Buffon : l’abbraccio dei colleghi calciatori : La Fiorentina, con tutti i giocatori, dirigenti e tecnici è arrivata nella Basilica di Santa Croce per i funerali del capitano viola Davide Astori, morto improvvisamente il 4 marzo a causa di un malore mentre si trovava in ritiro con la squadra a Udine. La squadra è stata accolta da un lungo applauso che si è levato dalla piazza già gremita di tifo...

Tottenham-Juventus - Buffon commosso : il ricordo di Astori ed il futuro : Tottenham-Juventus si avvicina la fondamentale gara di valida per gli ottavi di Champions League, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per superare il turno. In conferenza stampa il portiere Buffon che commosso ha ricordato anche Astori: “Scenderemo in campo anche per Davide Astori, per capire una volta in più la fortuna che abbiamo ad averlo conosciuto e a poter essere qui oggi per ricordarlo”, ha detto a Premium. ...

Lutto Astori - Buffon : 'Eri l'espressione migliore di un mondo antico. Ciao Asto' : ...ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE.....una GRANDE PERSONA PERBENE....eri l'espressione migliore di un mondo antico, ...

Lettera di Bonucci per la morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morto Davide Astori - la commozione dei campioni. Da Buffon a Totti : Il capitano della Fiorentina trovato Morto nella sua stanza di albergo a Udine. Aveva 31 anni. Il procuratore De Nicolo: "Strano che una cosa del genere succeda a un professionista così monitorato".