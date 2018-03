Asta per Barella L' Inter resisterà ai 50 milioni chiesti da Giulini?

Insonnia di primavera : consigli e rimedi per contrAstarla : Sono in tanti gli italiani che, con l’arrivo della bella stagione, devono fare i conti con l’Insonnia di primavera tra difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni, sveglia all’alba. A tutto ciò si uniscono: irritabilità, sonnolenza diurna, difficoltà di concentrazione e calo delle prestazioni lavorative e intellettuali il giorno seguente. Come contrastare l’Insonnia? Niente riposini pomeridiani, prestando attenzione ...

PAsta in tutte le salse e case vacanza : un viaggio culinario lungo lo stivale per (ri)scoprire i sapori tipici della tradizione : L’Italia vanta una tradizione culinaria apprezzata a livello internazionale e questa è una delle ragioni per cui milioni di turisti provenienti da tutto il mondo vengono nel nostro paese per trascorrere le vacanze, inoltre il 2018 sarà un anno particolarmente dedicato a questo importante aspetto della vita culturale del nostro paese grazie all’Anno del Cibo Italiano promosso dai Ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina. Per questo, ...

Luigi Di Maio - perché bAsta farlo governare per far sparire lui e il M5s : Credevamo che 'essere nuovi' giovasse alla politica e al Paese e poi abbiamo scoperto che giova soprattutto agli aspiranti politicanti.

Biagio Izzo - la procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’Asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...

Biagio Izzo indagato per turbativa d’Asta : discussione sugli arresti domiciliari : Grande attesa per il prossimo 23 marzo 2018 quando il Tribunale del Riesame si occuperà di Biagio Izzo indagato per turbativa d’asta. In discussione vi saranno gli arresti domiciliari. Cosa è accaduto al popolare attore e comico napoletano? HOLA VERONA… vi aspettiamo… pic.twitter.com/1IHchSLppp — Rocío Muñoz Morales (@RocioMMorales) 6 febbraio 2018 Biagio Izzo indagato: i fatti Biagio Izzo è coinvolto in una inchiesta ...

Spagna - Suarez e Coutinho bAstano al Barcellona per battere il Coutinho : Al Barcellona basta un tempo per liquidare in trasferta il Malaga , 2-0, , fanalino di coda della Liga. Il match della 28/a giornata viene vinto dalla squadra di Ernesto Valverde, che non ha convocato ...

Trapani - grande commozione per "La madre dei ragazzi" per ricordare Felicia ImpAstato : Al Cine Teatro Don Bosco, l'8 marzo, è andata in scena 'La madre dei ragazzi', spettacolo teatrale sulla vita e la lotta di Felicia Impastato, madre di Peppino Impastato, giornalista e attivista ...

Buche a Roma - #stradenuove non bAsta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : AnAstasia Skoptcova e Kirill Aleshin sul tetto del mondo. Ottima tredicesima posizione per Calderone-Papetti : Proseguono le gare presso l’Armeec Arena di Sofia, teatro dei Campionati Mondiali junior di Pattinaggio artistico; dopo lo short program del singolo femminile, gli atleti della danza sul ghiaccio hanno concluso la penultima giornata di competizioni. La coppia russa formata da Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin ha confermato la prima posizione già ottenuta dopo la short dance pattinando una danza libera molto compatta, impreziosita da ...