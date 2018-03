Tesoro - collocati 6 - 5 miliardi all'Asta Bot annuali : Il Tesoro ha fatto il pieno all' asta odierna di BOT annuali . Sono stati collocati 6,5 miliardi di euro di Titoli di Stato, con la domanda che ha superato la soglia dei 10 miliardi . Rapporto di ...

Asta Bot 1 anno - tasso limato a -0 - 403% : ROMA, 12 MAR - Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot annuali con il tasso in lieve calo, nella prima Asta dopo il voto. Il rendimento é sceso a -0,403% da -0,401% del collocamento ...

Tesoro - il 12 marzo 6 - 5 miliardi in Asta Bot annuali : Teleborsa, - Nell'asta del 12 marzo, il Tesoro offrirà BOT annuali per un ammontare nominale di 6,5 miliardi di euro, scadenza 14 marzo 2019. Lo comunica una nota del MEF , Ministero Economia e Finanze, che spiega che il regolamento sarà il 14 marzo, lo stesso giorno in cui sono in scadenza BOT annuali per lo stesso importo nominale.

Tesoro - il 12 marzo 6 - 5 miliardi in Asta Bot annuali : Nell'asta del 12 marzo, il Tesoro offrirà BOT annuali per un ammontare nominale di 6,5 miliardi di euro, scadenza 14 marzo 2019. Lo comunica una nota del MEF , Ministero Economia e Finanze, che spiega che il regolamento sarà il 14 marzo, lo stesso giorno in cui sono in scadenza BOT annuali per lo stesso importo nominale.

Tesoro - collocati 6 miliardi all'Asta Bot semestrali : Rimane negativo il rendimento dei BOT a sei mesi, messi in asta oggi, 26 Febbraio, dal Tesoro. Il tasso tocca un valore di -0,403% rispetto al -0,417% della precedente asta. Stamattina sono stati ...

Tesoro - il 28 febbraio 6 miliardi in Asta Bot semestrali : Nell'asta del 28 febbraio, il Tesoro offrirà BOT semestrali per un ammontare nominale di 6 miliardi di euro, scadenza 31 agosto 2018. Lo comunica una nota del MEF , Ministero Economia e Finanze , che spiega che il regolamento sarà il 28 febbraio, lo stesso giorno sono in scadenza BOT semestrali per lo stesso importo nominale.

Tesoro : lunedì 12 febbraio in Asta Bot per 6 - 5 miliardi : Teleborsa, - 6,5 miliardi di BOT a 12 mesi. E' questa l'offerta del Tesoro che metterà in asta il prossimo 12 febbraio. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia , MEF , in una nota. Il 14 febbraio scadranno BOT a un anno per 6,54 miliardi.

Italia : Tesoro - lunedì in Asta Bot a 12 mesi per 6 - 5 miliardi : Nell'asta in calendario il prossimo 12 febbraio saranno offerti Bot a 12 mesi per 6,5 miliardi. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia in una nota. Il 14 febbraio scadranno Bot di pari scadenza per 6,54 miliardi.

