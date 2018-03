Asse internazionale contro il cancro | il Pascale al centro della ricerca

Aeroporti : 5 - 8 mln di p Asse ggeri a Palermo - +15 - 6% traffico internazionale (2) : (AdnKronos) - Per le rotte internazionali si segnala la preminente posizione del traffico su Londra (STN, LGW e LHR) con oltre 205mila passeggeri complessivi e ottimi tassi di crescita (Gatwick +7,8 per cento, Heatrow +160 per cento). Spiccano, inoltre, Madrid (+37 per cento), Monaco di Baviera (+31

Aeroporti : 5 - 8 mln di p Asse ggeri a Palermo - +15 - 6% traffico internazionale : Palermo , 5 gen. (AdnKronos) - Quasi 5,8 milioni di passeggeri con un +8,35 per cento rispetto al 2016 e una crescita dei voli del 4,77 per cento (+1.989 movimenti). L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo chiude con il segno più il 2017, "un anno da incorniciare - spiegano dalla Gesap, la società

Quale pop star internazionale ti piacerebbe annunciAsse uno show in Italia nel 2018? : Dopo un 2017 carico di concerti (guarda qui quali sono stati i principali), anche il 2018 si preannuncia un’ottima annata in fatto di musica live. via GIPHY Sono già diverse le pop star della musica internazionale ad aver annunciato concerti in Italia nei prossimi 12 mesi. via GIPHY Ma guardando tra i vari tour che passeranno anche nel nostro Paese ci siamo accorti che mancano alcuni grandi artisti. Se avessi la bacchetta magica, ...