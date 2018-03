Assassin' s Creed Origins | il DLC La Maledizione dei Faraoni si mostra nel trailer di

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins per chi gioca il Discovery Tour : Se esiste un motivo valido per tornare su Assassin's Creed Origins, dopo aver completato l'avventura inclusa nel gioco base, oltre ai DLC, esso è rappresentato dalla modalità Discovery Tour. Si tratta di una feature sopraggiunta con uno degli ultimi aggiornamenti, e consiste nel permettere ai giocatori di esplorare il mondo di gioco senza dover combattere o completare missioni, ma esplorando le location presenti sulla mappa apprendendo le ...

Far Cry 5 ospiterà Assassin’s Creed Origins e tanti altri? Le indiscrezioni da Ubisoft : A poche settimane dal suo avvento sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, Far Cry 5 ha di certo calamitato le attenzioni di tutti gli appassionati del genere sparatutto: il blasone della serie fa ovviamente la sua parte in maniera importante, ma anche tutte le indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata in merito alla prova sostenuta nel corso degli ultimi giorni in quel di Parigi permettono di sperare bene, con un nuovo super ...

Patch 1.4 per Assassin’s Creed Origins disponibile : calendario sfide Prove degli Dei e modalità difficile : Assassin’s Creed Origins ha introdotto la modalità difficile per le Prove degli Dei grazie al nuovo aggiornamento uscito oggi, martedì 6 marzo, praticamente l'1.4 (qui le note complete). In pratica tutte le battaglie contro gli Dei da oggi saranno ancora più difficili, soprattutto quelle contro il trio di divinità composto da Anubis, Sobek e Sekhmet. Anche Ubisoft aveva svelato che con il nuovo aggiornamento gratuito di oggi le sfide contro ...

Una nuova modalità difficile per le Prove degli Dei di Assassin's Creed Origins : Come probabilmente saprete, in Assassin's Creed Origins i giocatori possono cimentarsi a combattere contro antiche divinità come Anubis, Sobek e Sekhmet nelle Prove degli Dei. In seguito all'aumento del level cap e al tempo sufficiente per attrezzarsi, i giocatori più esperti hanno voluto che queste Prove fossero più dure e, a quanto pare, Ubisoft ha accontentato questa fetta di utenza.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo ha introdotto ...

Assassin’S CREED ORIGINS : Nuovo aggiornamento da domani : A partire da domani, sarà ufficialmente disponibile un Nuovo aggiornamento per Assassin’s CREED ORIGINS, il quale aggiungerà nuovi contenuti oltre a preparare il gioco per il lancio del DLC “La Maledizione dei Faraoni”. ASSASSIN’S CREED ORIGINS: Le novità del Nuovo aggiornamento Scaricando ed installando l’update disponibile da domani, vi ritroverete: La Missione introduttiva Luci ...

Forti sconti PS Store su Assassin’s Creed Origins e molti altri giochi Ubisoft - i dettagli : È un fine settimana che potrebbe fare la felicità di tutti coloro che non hanno ancora preso Assassin's Creed Origins o qualche altro titolo pubblicato da Ubisoft quello che si è appena aperto, con Playstation Store che dedica le offerte del weekend proprio al publisher francese. Numerosissime le proposte presenti sugli scaffali digitali del negozio digitale di casa Sony, con tante offerte che mirano a soddisfare la più variegata mole di ...

Assassin’s Creed Origins : uscita secondo DLC rimandata - video gameplay e dettagli de La Maledizione dei Faraoni : Ubisoft ha annunciato che il prossimo DLC di Assassin’s Creed Origins, La Maledizione dei Faraoni, uscirà con un leggero ritardo: il 13 marzo anziché il 6 marzo. Si tratta quindi di un ritardo di pochi giorni. Il team di sviluppo ha deciso di prendersi altro tempo per poter lanciare il nuovo aggiornamento perché intende fornire ai giocatori la migliore esperienza possibile. https://www.youtube.com/watch?v=JGJ_x_4XVyA Gli appassionati di ...

Assassin's Creed Origins : rimandata l'uscita del DLC La Maledizione dei Faraoni : Mentre le ultime notizie su Assassin's Creed Origins si sono focalizzate sull'interessante modalità Discovery Tour, con la risposta di Ubisoft sulla censura di alcune immagini, ecco che arrivano novità non proprio positive riguardanti la pubblicazione del secondo DLC dedicato al gioco, La Maledizione dei Faraoni.Come segnala Gamespot, il contenuto aggiuntivo, previsto in uscita il prossimo 6 marzo, arriverà in Assassin's Creed Origins in ritardo ...

Censura nella modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins : arriva la risposta di Ubisoft : nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della Censura presente nella modalità Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt, presente all'interno di Assassin's Creed Origins.Nello specifico, le nudità artistiche sono state nascoste (con delle conchiglie) e quindi non sono visibili agli utenti nel corso dell'esplorazione del mondo storico di Origins.In seguito alle varie ipotesi e supposizioni sulla possibile motivazione che ha ...

La modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins nasconde le nudità artistiche : Come probabilmente saprete, Ubisoft ha rilasciato pochi giorni fa il Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt per PlayStation 4, Xbox One e PC, una modalità grazie quale è possibile esplorare ed imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'antico Egitto senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco.La modalità è disponibile in Assassin's Creed Origins dallo scorso 20 febbraio ed è molto interessante, tuttavia, come segnala ...

La storia antica splende nel nuovo Discovery Tour di Assassin's Creed - ma a esaltare davvero sono gli spazi vuoti - articolo : Una delle cose più affascinanti che io abbia mai letto su Shakespeare ruota attorno, in modo abbastanza perverso, a quanto poco sappiamo di lui. Mettendo da parte le ballate e i sonetti, tutto ciò che sappiamo di Shakespeare come uomo è "contenuto in pochi fatti succinti", secondo Bill Bryson. Nel suo libro 'Shakespeare: The World as a Stage', Bryson si meraviglia del fatto che Shakespeare esista in poco più di un centinaio di documenti storici. ...

Assassin’s Creed Origins - svelata ricompensa segreta dopo New Game Plus : come ottenerla : Ne abbiamo parlato recentemente, Ubisoft ha finalmente introdotto il New Game Plus per Assassin's Creed Origins: la nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e l’inventario. Ovviamente bisogna iniziare di nuovo la storia, così come l’elenco di obiettivi, missioni, luoghi e papiri. Bisognerà riscoprire anche tutto da zero. La nuova modalità Plus di Assassin’s ...

Ricompensa segreta per Assassin’s Creed Origins con il New Game Plus - le novità : L'avevamo già anticipato, oggi 20 febbraio arriva finalmente il New Game Plus per Assassin's Creed Origins con la patch 1.3: la novità è che a quanto pare c'è una nuova Ricompensa segreta per chi finisce di nuovo il gioco. Un nuovo premio segreto che spinge quindi i giocatori a una seconda run del gioco. La nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e ...

Arriva oggi la patch 1.3.0 per Assassin's Creed Origins : Ubisoft continua a supportare il suo apprezzato Assassin's Creed Origins con importanti aggiornamenti finalizzati a migliorare l'esperienza di gioco: se poco tempo fa la compagnia ha annunciato nuovi DLC per il titolo in arrivo prossimamente, oggi vi segnaliamo che la software house francese ha condiviso i dettagli della patch 1.3.0.Sul sito ufficiale potete leggere il changelog della nuova patch prevista per oggi, 20 febbraio. Tra le tante ...