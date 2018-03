Arsenal-Milan | ritorno ottavi Europa League | come vederla in tv? Il programma e l’orario

Milan - Gattuso : 'Grande reazione dopo l'Arsenal - troppe chiacchiere' : È un Rino Gattuso felice per il successo di Marassi quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta la prova del suo Milan. 'La classifica si è accorciata tanto e l'obiettivo è lì, ma dobbiamo ...

Milan - Gattuso : "La Champions? Ci crediamo. Dopo l'Arsenal chiacchiere da bar" : Gennaro Gattuso si presenta ai microfoni senza voce. L'ha usata tutta per incitare il suo Milan fino al 94' ed esultare allo scadere per il gol vittoria di André Silva. "Ero curioso di vedere come ...

Milan - Gattuso avvisa l’Arsenal : “non veniamo a Londra per una scampagnata - non è ancora Pasquetta” : E’ galvanizzato Gennaro Gattuso dopo la vittoria del suo Milan contro il Genoa: tre punti importanti in vista della volata per la Champions. Ai microfoni di Premium Sport l’allenatore calabrese ha avvisato l’Arsena: “non andremo a Londra a fare la scampagnata, non è ancora Pasquetta. Abbiamo una maglia gloriosa da onorare e rispettare”. Su Inter-Napoli di questa sera, il tecnico del Milan, ha fatto capire che tiferà ...

Genoa-Milan - dalle 18.00 La Diretta Gattuso chiede ai suoi di dimenticare l'Arsenal : Genoa e Milan si sfidano a Marassi nella partita delle ore 18 della domenica; entrambe le squadre hanno visto il proprio match rinviato la scorsa settimana e giocano oggi con l'obiettivo di tornare ...

Arsenal-Milan - su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League : Giovedì 16 marzo si giocherà Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Super sfida tra i Gunners e i rossoneri ma il risultato di San Siro sembra aver già indirizzato la contesa: gli inglesi si sono imposti per 2-0 e ora i ragazzi di Rino Gattuso dovranno realizzare un’incredibile rimonta nella tana dei ragazzi di Wenger. Vincere con tre gol di scarto sembra davvero una missione impossibile per ...

Milan - dopo l'Arsenal una buona e brutta notizia Video : Il #Milan contro l'Arsenal si è arreso ad almeno due evidenze rivelate dal campo. La squadra non è ancora pronta per duellare ad un certo livello europeo, sebbene davanti ci fosse un avversario che non sta vivendo una stagione esaltante. Che si tratti di un livello tecnico ancora inadeguato o di un errato approccio alla sfida fa poca differenza, la sostanza è che c'è da lavorare ancora molto se ci si vuole riproporre con una certa credibilita' ...

Milan - Gattuso : “la legnata con l’Arsenal ci farà crescere” : “La legnata con l’Arsenal ci farà crescere, l’importate e’ guardare avanti con entusiasmo e grande voglia”. Rino Gattuso si aspetta una reazione dal suo Milan dopo il ko di Europa League e l’atmosfera degli ultimi giorni a Milanello lo conforta. “Mi e’ piaciuta, ho visto pochi sorrisi, tante facce arrabbiate e grandissima voglia in allenamento. E’ quello che voglio, ma domani conta la prova ...

Gli errori decisivi del Milan contro l'Arsenal : I momenti di forma opposti di Milan e Arsenal - i rossoneri non perdevano da più di due mesi, i "Gunners" avevano perso le ultime quattro partite giocate - lasciavano intuire una sfida più aperta di ...

Milan - Kessie : 'Contro l'Arsenal traditi dall'inesperienza' : ROMA - Il giorno dopo la gara d'andata degli ottavi contro l' Arsenal Franck Kessie fornisce la sua chiave di lettura della brutta prestazione. ' Sulla condizione fisica non ho dubbi. Eravamo tutti ...

Kessie' - ko con Arsenal? Milan è giovane : ANSA, - MilanO, 9 MAR - "La sconfitta con l'Arsenal per colpa dell'inesperienza o per una condizione fisica non ottimale? No, sulla condizione fisica non ho dubbi. Eravamo tutti pronti per questo tipo ...

Milan - Kessie : "Contro l'Arsenal pagata l'inesperienza - ma qualificazione aperta" : Il centrocampista ha assicurato ai microfoni di Premium Sport che il discorso qualificazione è ancora aperto. "Nel calcio tutto è possibile, siamo fiduciosi. Nell'ultimo scontro in Champions tra il ...

Milan-Arsenal - rossoneri senza personalità : servirà impresa a Londra. Lazio-Dinamo Kiev - quanti rimpianti! : Milan-Arsenal, rossoneri senza personalità: servirà impresa a Londra. Lazio-Dinamo Kiev, quanti rimpianti! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Arsenal- Una sconfitta netta, totale, forse inaspettata. L’Arsenal espugna San Siro e ipoteca il passaggio del turno. E’ stato un Milan arrendevole e privo di personalità. Come sottolineato da Bonucci, ...

