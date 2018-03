Arrow 6 su Premium Action con una sconvolgente verità per Slade | cosa svelerà Joe?

Il ritorno di DeathStroke in Arrow 6 del 5 marzo : anticipazioni e programmazione episodi su Mediaset Premium : Il ritorno di DeathStroke in Arrow 6 finalmente in onda anche in Italia. I fan e gli abbonati Mediaset Premium oggi e lunedì prossimo avranno modo di vedere i nuovi episodi della serie con Stephen Amell in onda in contemporanea, quasi, con gli Usa. Attualmente la serie in Patria è in pausa e tornerà l'1 marzo prossimo con l'episodio numero 14 dal titolo "Collision Course" mentre in Italia l'appuntamento è con gli episodi 4 (in onda oggi su ...