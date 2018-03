laragnatelanews

: Arriva la Malattia X con alto potenziale epidemico. Nuova arma globale del terrorismo? #diseasex -… - evyna : Arriva la Malattia X con alto potenziale epidemico. Nuova arma globale del terrorismo? #diseasex -… - DiarioSalute : #Tumori, arriva la nuova arma che impedisce alla malattia di crescere nei casi di alterazione genetica… - valeriemyth : ogni volta che mi arriva una notifica e non è lui mi scazzo qualcuno può darmi una cura per questa malattia grazie -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Un nuovo nome entra a far parte della lista dei patogeni più pericolosi al mondo per il 2018. Si tratta di unainfezione virale che potrebbe provocare la prossima grande epidemiae per la quale al momento non esiste nessuna contromisura. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ora la chiama genericamente Disease X (oX), e rientra appunto nella List of Blueprint Priority Diseases. Esperti virologi, batteriologi e infettivologi dell’OMS si sono riuniti lo scorso 7 febbraio nella sede di Ginevra per valutare e considerare le malattie con. Lax si va ad aggiungere alle altre otto meglio conosciute al momento tra cui l’Ebola, la Sars e la Zika, tutte malattie a rischio. Secondo gli esperi si tratta di una mutazione biologica e si potrà diffondere in modo molto veloce a seguito di qualche incidente di ...