Arizona Robbins ed April Kepner non faranno più parte di Grey' s Anatomy

Grey’s Anatomy - anticipazioni : addio ad Arizona Robbins e April Kepner : Brutte, bruttissime notizie per i fan di Grey’s Anatomy. Secondo le ultime anticipazioni gli appassionati del medical drama scritto da Shonda Rhimes dovranno dire addio ad Arizona Robbins e April Kepner. Le due dottoresse non faranno più parte dei dottori del famoso Grey Sloan Memorial Hospital. La produzione non ha rinnovato i contratti alle due attrici che da anni interpretano questi due amatissimi personaggi. Come mai? All of us ...