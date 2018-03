Arezzo | la sentenza del fallimento dopo la scadenza degli stipendi | pagamenti in dubbio

lanazione

: 'E' con la sentenza 692 del 28/2/2018 che il giudice del tribunale di Arezzo Leonardo Pucci, chiude una delle... - LavUnicoop : 'E' con la sentenza 692 del 28/2/2018 che il giudice del tribunale di Arezzo Leonardo Pucci, chiude una delle... - USB_Firenze : Montevarchi – La sentenza è la 692 del 28/2/2018, emessa dal giudice del tribunale di Arezzo Leonardo Pucci ed è... - stefano_firenze : Montevarchi – La sentenza è la 692 del 28/2/2018, emessa dal giudice del tribunale di Arezzo Leonardo Pucci ed è... -

(Di lunedì 12 marzo 2018), 12 marzo 2018 - Ormai è un conto alla rovescia: meno quattro , giorni, all'udienza per ildell'calcio. Nella quale ognuno dovrà mostrare le proprie carte, come in una partita ...