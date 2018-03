Android 8 0 Oreo | in vista altri dispositivi programmati all’aggiornamento

Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale : Android 8.1 Oreo arriva anche su Motorola Moto G 2014, sebbene in via non ufficiale, grazie alla prima release di LineageOS 15.1: link per il download e maggiori informazioni. L'articolo Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

LG V30 inizia a ricevere l’aggiornamento a ThinQ e Android 8.0 Oreo : Finalmente anche LG comincia il roll out di Android 8.0 Oreo. Negli Stati Uniti è l'operatore Verizon ad avviare la distribuzione della nuova versione del robottino per LG V30. Nel contempo, in Corea del Sud, i due flagship dell'azienda ricevono un nuovo update che, fra le altre cose, porta alcune delle funzionalità peculiari di LG V30s ThinQ nel comparto fotografico. L'articolo LG V30 inizia a ricevere l’aggiornamento a ThinQ e Android ...

I Sony Xperia R1 e Xperia R1 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo : Sony continua a rilasciare Android 8.0 Oreo per i vari smartphone della sua gamma e gli ultimi due modelli ad averlo ricevuto sono i Sony Xperia R1 e R1 Plus L'articolo I Sony Xperia R1 e Xperia R1 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG V30 l’aggiornamento Android Oreo arriva pure negli USA : LG V30 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo negli USA tramite l’operatore telefonico Verizon: primi segnali dell’arrivo del firmware anche in Europa?Se avete acquistato di recente il top di gamma LG V30 e vi state chiedendo:” Ma quando arriva quest’aggiornamento ad Android Oreo?”, oggi abbiamo una buona notizia da darviSembra infatti che finalmente l’azienda coreana abbi iniziato a ...

Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus : Arriva in giornata una notizia in materia di aggiornamenti software per due smartphone Huawei: nello specifico il colosso cinese del mercato mobile ha iniziato a reclutare beta tester per l'update alla EMUI 8.0 su base Android 8.0 Oreo per i suoi Nova 2 e Nova 2 Plus. L'articolo Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro utilizzerà Android 8.1 Oreo e sono già disponibili gli sfondi di Huawei P20 : Mancano ormai meno di tre settimane alla presentazione dei tre smartphone della serie Huawei P20, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere quattro, […] L'articolo Huawei P20 Pro utilizzerà Android 8.1 Oreo e sono già disponibili gli sfondi di Huawei P20 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTC U Ultra si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : HTC ha dato il via alle procedure di rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per HTC U Ultra. Ecco tutti i dettagli relativi all'aggiornamento L'articolo HTC U Ultra si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installare Launcher Android P su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo : Già estratto il Launcher di Android 9.0 P che può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo. Ecco come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da Installare su altri smartphone Android Tante sono le novità della nuova versione di Android P tra cui troviamo un Launcher leggermente rinnovato e che […]

Android Oreo per Galaxy Note 8 - svelata la data di rilascio : Samsung ha da poco rilasciato l’attesissimo aggiornamento di Android 8.0 Oreo per la sua linea di Galaxy S8 ed è solo questione di tempo prima di vederlo esteso al Galaxy Note 8A dire il vero, oggi sappiamo con precisione quale sia la data scelta dall’azienda per dare il via al roll-out sul phablet di ultima generazione, e non solo, abbiamo anche la programmazione completa dei prossimi dispositiviGalaxy Note 8 aggiornamento Android ...

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 : la data di rilascio arriva dalla Turchia : Il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 potrebbe iniziare entro la fine del mese di marzo. La conferma arriva da Samsung Turchia , che rilascia ulteriori informazioni sull'aggiornamento per altri smartphone. L'articolo Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8: la data di rilascio arriva dalla Turchia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

BLOCKS lancia Project OpenWatch - un sistema per smartwatch basato su Android 8.0 Oreo : BLOCKS, la compagnia che ha lanciato il primo smartwatch modulare sul mercato, si appresta a presentare Project OpenWatch, un sistema operativo con kernel Linux e supporto a Oreo, con la collaborazione di LineageOS e del Team Carbon. L'articolo BLOCKS lancia Project OpenWatch, un sistema per smartwatch basato su Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S8 Vodafone e Tre Italia c’è Android Oreo disponibile al download : Dopo le versioni No Brand dei Galaxy S8 e S8+, in Italia è disponibile al download l’aggiornamento ad Android Oreo anche per le versioni brandizzate Vodafone e Tre Italia.Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per i Galaxy S8 e i Galaxy S8+ NO Brand con rispettivi firmware integrali scaricabili.Galaxy S8 Vodafone e S8+ Vodafone e Tre Italia si aggiornano ad Android ...

Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) : provate il nuovo Launcher dei Google Pixel di Android P sul vostro smartphone con almeno Android 8.0 Oreo. In questo articolo le novità e il link al download dell'apk. L'articolo Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG G5 - G6 - LG V20 e V30 confermato l’aggiornamento ad Android Oreo da T-Mobile : L’operatore statunitense T-Mobile tramite la propria pagina ufficiale conferma che LG G5, LG G6, LG V20 e LG V30 avranno l’aggiornamento ad Android Oreo.Informiamo tutti i clienti di LG che hanno acquistato a suo tempo o di recente un dispositivi top di gamma dell’azienda coreana di stare tranquilli: sono arrivate infatti notizie confortanti sugli aggiornamenti ad Android Oreo 8.0.LG G5, G6 e LG V20 e V30 arriverà Android Oreo: ...