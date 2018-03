Andrè Gomes | ' Sto vivendo un incubo'

Barcellona - André Gomes chiede la cessione : c'è anche la Juve : André Gomes , dopo una stagione e mezzo in panchina, ha deciso di lasciare Barcellona ed i blaugrana. Secondo Sport , il centrocampista portoghese ha chiesto al club catalano la cessione in prestito in questa sessione di calciomercato. Il ragazzo, infatti, nell'anno del mondiale, non vuole perdere la sua ...

