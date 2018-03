Ancora un successo per Philadelphia

Regionali - Attilio Fontana verso il successo in Lombardia; in Lazio Zingaretti-Lombardi partita Ancora aperta : Non c'è stata partita. Mai, neppure per un attimo. Fin dal primo exit poll di ieri sera poco dopo le 23 il leghista Attilio Fontana ha 'messo sotto' il piddino Giorgio Gori nella corsa per la ...

Strage a Latina - il dramma di Antonietta : grave in ospedale - 'Non sa Ancora ciò che è successo' : Antonietta Gargiulo è ancora ricoverata in prognosi riservata al San Camillo di Roma, in condizioni stazionarie ma gravi, ma non sa ancora quello che è successo. La donna di 39 anni ferita a colpi di ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2018 : San Donà-Fiamme Oro 24-0. Primo successo per i veneti - cremisi Ancora sconfitti : A Rovigo, il Primo titolo stagionale del Rugby italiano, il Trofeo Eccellenza 2017-2018, va al San Donà, che in finale schianta le Fiamme Oro con un perentorio 24-0. Per i veneti si tratta del Primo successo nella competizione, mentre i cremisi, che pure hanno vinto nel 2013-2014, sono alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso anno contro Viadana. Nel Primo tempo, dopo una lunga fase di studio, l’uno-due dei veneti è ...

Il Tourism Think Tank centra Ancora una volta l’obiettivo : grande successo per l’evento all’UniCredit Pavilion di Milano : Anticipare le tematiche e fare centro, ancora una volta. Un vero successo la quinta edizione del “Tourism Think Tank” che si è svolto ieri– lunedì 12 febbraio 2018 – nella prestigiosa cornice dell’UniCredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti a Milano. Una giornata di alta formazione gratuita che ha visto la partecipazione di circa 800 operatori della filiera turistica, in cui lo “Human Factor” è stato sviscerato nei ricchi e coinvolgenti interventi ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canda e Svezia vincono Ancora - sorprendente successo del Giappone con la Norvegia : La seconda sessione del round robin maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha regalato la prima gioia all’Italia, che ha superato brillantemente la Svizzera per 7-4. Arrivano poi le vittorie di Canada e Svezia, che si confermano in testa, mentre il Giappone batte all’esordio la Norvegia. Partiamo dal big match tra i campioni uscenti del Canada, capitanati dallo skip Kevin Koe e la Gran Bretagna di Kyle Smith. Una partita molto ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi piange Ancora per lei : chi è la sua ex. Settimana difficile per i naufraghi col cuore spezzato e nel ‘gruppo’ c’è pure l’ex gieffino. È il più tatuato e il più attivo - ma quando ci pensa - crolla. È successo anche in diretta : Con il passare dei giorni, anche Filippo Nardi sta ‘emergendo’ all’Isola dei Famosi. No, non ha fatto scenate per le sigarette come tanti anni fa al Grande Fratello, quando l’abbiamo conosciuto, anche perché, col sorriso sulla bocca, l’ha premesso prima di iniziare l’avventura in Honduras: “Tranquilli, ho smesso di fumare”. L’ultima Settimana l’ha trascorsa sull’Isola del ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono Ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...

“Finiscila”. Clamoroso a Domenica In - protagoniste Ancora le sorelle Parodi. L’indiscrezione che filtra è di quelle destinate a far saltare il banco. Dietro le quinte è successo di tutto… : Dai tempi di Caino e Abele le liti tra fratelli non fanno più notizia. Certo è che quando di mezzo ci vanno due stelline di prima grandezza delle tv italiana allora le cose cambiano e cambiano parecchio. Sembra infatti che Dietro il misterioso abbandono dello studio da parte di Benedetta Parodi Domenica scorsa ci sarebbero forti contrasti tra Benedetta Parodi, il cui ruolo nella trasmissione-flop è stato gradualmente ridimensionato, e gli ...

Domenica al Museo - Ancora grande successo : “ancora un grande successo per la Domenica al Museo. Non solo turisti ma anche tante famiglie che sin dalle prime ore del mattino hanno visitato... L'articolo Domenica al Museo, ancora grande successo su Roma Daily News.

Napoli - il mercato è stato un successo : ecco perchè adesso la squadra di Sarri è Ancora più forte : Il calciomercato si è concluso, è stata una finestra invernale che non ha regalato particolari emozioni, solo alcune trattative che sono andate in porto ma che hanno rinforzato le medie squadre oppure quelle in lotta per la salvezza. Qualcosa ha fatto l’Inter che però non può andare oltre una qualificazione in Champions League, la Roma addirittura sembra essersi indebolita, la Juventus non ha fatto nulla mentre la Lazio ha potuto contare ...

I risultati della notte : i Cavaliers vincono Ancora - OKC al settimo successo consecutivo : Poco hanno potuto i Pistons, che si sono arresi 121-104, anche considerando i 20 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love, sicuramente importante nell'economia della partita.

NBA 2018 : i Cavaliers vincono Ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Poco hanno potuto i Pistons, che si sono arresi 121-104, anche considerando i 20 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love, sicuramente importante nell'economia della partita. Rimaniamo ad Est per i Toronto ...

NBA 2018 : i Cavaliers vincono Ancora - OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston - San Antonio e Toronto : Sette partite per la domenica Nba: impegnate, come spesso succede in chiusura di settimana, diverse squadre di spicco, dalle quali erano attese anche risposte importanti per la regular season 2017-2018. Come ad esempio i Cleveland Cavaliers, che sembra stiano ritrovando la bussola dopo un periodo nero. In questo caso, l’ago magnetico si chiama LeBron James, che ha condotto i suoi verso un’agevole vittoria contro i Detroit Pistons ...

Don Matteo - l'antico che fa Ancora successo : Vabbè l'altra sera è ricominciato Don Matteo e contro il prete investigatore non c'è nulla da fare. Altro che stare a parlare, studiare, ragionare sui nuovi linguaggi televisivi, sulle serie made in Usa così moderne, brillanti, attuali, sceneggiate e scritte benissimo. Arriva lui, l'anziano Terence Hill, con sempre la stessa espressione facciale e qualche ruga in più, le stesse vicende su cui indagare, gli stessi personaggi ...