Ancora un morto sul lavoro | Subito il tavolo provinciale per la sicurezza

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Sono giorni maledetti - calcio toscano Ancora in lutto : morto l’attaccante Marco Longo : morto Marco Longo – Sono giorni maledetti per il mondo del calcio, prima la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina, poi quella dell’attaccante Marco Longo. Il difensore viola è stato trovato senza vita nell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo altro lutto per il ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del calcio è Ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Milano - morto un clochard di 47 anni Ancora una vittima del super-freddo : Un uomo di 47 anni stato trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Milano - morto clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Milano - morto clochard 47enne Ancora una vittima del freddo Trovato già in arresto cardiaco : Un uomo di 47 anni stato Trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Sylvester Stallone morto : bufala colpisce Ancora nel 2018 - come nasce : Più di qualche nostro lettore sarà trasalito alla notizia di Sylvester Stallone morto ma meglio precisare subito che il famoso attore che ha interpretato Rocky, Rambo e molti altri personaggi è stato vittima di una bufala con i fiocchi che ha cominciato a circolare nel weekend ma che, proprio in queste ore, è arrivata al suo apice mietendo il maggior numero di vittime. Altro che morto Sylvester Stallone. l'amato attore è vivo e vegeto ed ...

“È una tragedia - non ci crediamo Ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffusa subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...