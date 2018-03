Ancelotti | ' Var necessaria | toglie dubbi a tutti Nazionale? E' presto per decidere'

Ancelotti sulla Var : “è necessaria - toglie dubbi a tutti” : “La Var è necessaria e, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, e’ normale per una cosa nuova. E’ di grande aiuto per tutto il sistema e anche per evitare le polemiche. La Var toglie tanti dubbi a tutti. Non mi sembra che i tempi di valutazione degli arbitri siano cosi’ lunghi”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, intervenendo a Radio anch’io lo sport, su Radio Rai. Sul campionato, Ancelotti ha fatto notare che la ...

