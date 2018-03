Ancelotti sulla Var | “è necessaria | toglie dubbi a tutti”

calcioweb.eu

: Il punto di OSCAR ELENI sulla pallacanestro italiana ed internazionale: da Bertomeu a Baumann, passando per Mastrom… - StefanoOlivari : Il punto di OSCAR ELENI sulla pallacanestro italiana ed internazionale: da Bertomeu a Baumann, passando per Mastrom… - juventusfcIT : Ancelotti sulla Juve: 'Gran passo in avanti. Il Napoli però deve crederci' - juventusfcIT : Ancelotti sulla Nazionale: 'Non è un'ipotesi lontana. Vedremo' -

(Di lunedì 12 marzo 2018) “La Var èe, se qualcuno avesse ancora dei, e’ normale per una cosa nuova. E’ di grande aiuto per tutto il sistema e anche per evitare le polemiche. La Vartantia tutti. Non mi sembra che i tempi di valutazione degli arbitri siano cosi’ lunghi”. Lo ha detto Carlo, intervenendo a Radio anch’io lo sport, su Radio Rai. Sul campionato,ha fatto notare che la “Juventus ha fatto un passo importante, in un momento cruciale”. “Non so se puo’ essere decisivo, ma e’ ben indirizzata – ha ammesso -. L’Atalanta puo’ sempre fare la sorpresa a Torino, ma la Juve puo’ sempre vincere. Il Napoli? E’ evidente che ha una chiara e precisa identita’: puo’ giocare in modo brillante o meno, ad alcuni piace il suo gioco e ad altri un po’ meno. A me ...