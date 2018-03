Ancelotti | ' Io ct della Nazionale? Non è ipotesi lontana'

Ancelotti : 'Gattuso anima della squadra - rivedo il mio Milan. 4° posto possibile' : Il tecnico reggiolo parla di 'Ringhio' in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport . SI ASPETTAVA FACESSE RINASCERE IL MILAN IN POCO TEMPO - 'Sinceramente ci speravo, ma non ne avevo ...