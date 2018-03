Amici 17 | Valentina contro Bryan | “Sei una brutta persona”

Valentina vs Alessandra Celentano/ Amici 17 - la ballerina interrogata? Nuova lite in vista : Valentina, Amici 17: la ballerina verrà interrogata da Alessandra Celentano durante lo speciale del sabato che andrà in onda oggi su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Amici 17/ I possibili sfidanti di Irama - Valentina si scusa con la Celentano (7 marzo 2018) : AMICI 17, daytime 7 marzo 2018: oggi andrà in onda una nuova puntata della striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, trasmessa da Real Time. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Amici 17/ Valentina piange disperata : "Ho sbagliato" - nella puntata di sabato sarà interrogata? : Amici 17 , chi riuscirà ad accedere al serale? Alessandro dei The Jab e Zic a rischio! Emma Marrone ed Elisa saranno anche quest'anno i coach delle due squadre?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 5 marzo. Valentina si commuove parlando di Alessandra Celentano : «Mi viene da piangere perché capisci che ogni tanto sbagli» : Valentina - Amici 2018 Lo speciale di sabato di Amici 2018, come ogni settimana, ha lasciato degli strascichi nella scuola, a cominciare dalla querelle tra Valentina e Alessandra Celentano, dopo il rifiuto della ragazza di farsi interrogare. I professori di canto, intanto, comunicano all’aspirante allievo Thomas la decisione presa su un suo eventuale ingresso. Amici 2018, Valentina si ricrede su Alessandra Celentano Dopo la diretta, in ...

Amici 17 : Valentina chiede scusa a Alessandra Celentano : Alessandra Celentano e Valentina si chiariscono dopo la lite ad Amici 2018 Durante il daytime di oggi di Amici 17 Valentina Verdecchi ha chiesto alla produzione di incontrare Alessandra Celentano per chiederle scusa. L’insegnante di danza classica è quindi entrata in sala prove dove la ballerina già la stava aspettando. Valentina con tono dispiaciuto ha detto che si sente profondamente delusa per il fatto di non essere scesa in mezzo ...

Amici - Alessandra Celentano litiga in diretta con Valentina : la prof esce dallo studio : Manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi e gli insegnanti hanno iniziato a dare le preferenze scegliendo chi tra gli allievi è più meritevole di esibirsi in prima serata. Nella puntata ...

Amici 17/ Diretta pomeridiano : la Celentano contro Valentina. Il serale parte il 7 aprile : Amici 17, anticipazioni e Diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:19:00 GMT)

Amici 17 : Valentina interrogata in diretta dalla Celentano : Valentina Verdecchi di Amici di Maria De Filippi: la lite con la Celentano Amici 17 sembra quasi essere tornato alle origini, con le continue discussioni tra professori e allievi. Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica della scuola più famosa d’Italia, ha nuovamente avuto un battibecco in diretta televisiva con Valentina Verdecchi, uno dei volti più conosciuti della classe di quest’anno. Il motivo di tale ...

Amici 17/ Diretta 24 febbraio - verso il serale : Valentina attacca Sephora e scatena la bufera sul web : AMICI 17, Diretta 24 febbraio verso il serale: Annalisa torna come ospite, i rumors la considerano la prossima direttrice artistica, ma resta un grosso punto interrogativo.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:49:00 GMT)

Amici 17 - la Celentano ancora contro Luca : “Sei peggio di Valentina” : Alessandra Celentano critica Luca Capomaggi ad Amici 2018: il paragone con Valentina Non c’è pace per Valentina Verdecchi, e quando la ballerina afferma che Alessandra Celentano l’ha presa di mira all’interno di Amici 17 sembrerebbe aver ragione. L’insegnante di danza classica l’ha infatti tirata in ballo anche oggi durante una discussione in cui non centrava nulla. La Celentano durante la puntata di ieri del ...

Amici 17 - Claudia critica Valentina : interviene Alessandra Celentano : Alessandra Celentano attacca Valentina e Claudia ad Amici 2018 La seconda sfida avvenuta oggi in diretta ad Amici 17 ha visto il confronto tra Valentina Verdecchi e Daniele: l’esibizione è stata prontamente commentata da Alessandra Celentano. La professoressa di danza classica è intervenuta tuttavia non solo per attaccare Valentina ma anche per dire la sua riguardo ad un video che Maria De Filippi ha mandato in onda prima della sfida. Il ...

Amici 17/ La rivincita di Luca Vismara e il duro scontro tra Valentina e Alessandra Celentano : Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17 che regala nuovi colpi di scena: dopo tante critiche, Luca Vismara si prende la sua rivincita mentre Valentina si scontra con la Celentano.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 05:02:00 GMT)

Eliminati Amici 2018 sabato 27 gennaio : Luca Vismara e Valentina Verdecchi a rischio! : E non mancano nemmeno questa volta le anticipazioni di sabato 27 gennaio di Amici 2018. Chi saranno gli Eliminati? Questa è la domanda che si pongono tutti i telespettatori, visto che è sempre costretto ad abbandonare la scuola almeno un concorrente: nell'ultima puntata non è avvenuta nessuna eliminazione per via del destabilizzante provvedimento disciplinare, che è costato caro al ballerino Nicolas De Souza (mentre Vittorio è finito in sfida ...