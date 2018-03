AMICI 17 Anticipazioni e news | nessuna felpa verde per i ragazzi | cambierà qualcosa

AMICI 2018 - anticipazioni lunedì 12 marzo : prime felpe verdi la prossima settimana? : Cosa aspettarsi dalle anticipazioni di Amici 2018 per la prossima settimana? Cosa succederà lunedì 12 marzo? Di sicuro non vedremo assegnate le maglie verdi, di questo passo il primo accesso al Serale avverrà una settimana prima dell'inizio della fase finale, che vi ricordiamo sarà il 7 aprile. Almeno una settimana prima, se non due, dovranno formarsi le squadre, che saranno sempre Bianca e Blu si presume, e considerando che una settimana prima ...

Anticipazioni e ospiti di AMICI di Maria De Filippi del 10 marzo : primi concorrenti al serale e sfida a squadre : Amici di Maria De Filippi del 10 marzo propone nuove sfide a squadre. La squadre del Ferro e la squadra del Fuoco disputeranno nuove prove per il canto e per il ballo e al termine della puntata altri allievi verranno sottoposti al giudizio della commissione. Gli ospiti musicali di oggi saranno Le Vibrazioni! La squadra vincitrice della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi del 10 marzo, infatti, potrà presentarsi con alcuni ...

Anticipazioni AMICI di Maria De Filippi del 10 marzo : primi concorrenti al serale e sfida a squadre : Amici di Maria De Filippi del 10 marzo propone nuove sfide a squadre. La squadre del Ferro e la squadra del Fuoco disputeranno nuove prove per il canto e per il ballo e al termine della puntata altri allievi verranno sottoposti al giudizio della commissione. La squadra vincitrice della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi del 10 marzo, infatti, potrà presentarsi con alcuni concorrenti al tavolo della commissione di Amici 2018. Saranno ...

AMICI 17/ Anticipazioni 9 marzo : ancora lacrime per Emma Muscat - Irama in sfida : Amici 17 torna ad un passo dal pomeridiano del sabato che metterà in discussione alcuni dei ragazzi, ci saranno ancora lacrime per Emma Muscat, rischia il suo posto nella scuola?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:06:00 GMT)

AMICI 2018 - anticipazioni lunedì 5 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 5 marzo non lasciano giudizi in sospeso: la sfida a squadre si è conclusa durante la diretta, ha vinto la squadra del Fuoco e a turno cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione per l'ammissione al Serale. Solo l'unanimità dei professori consentirebbe di indossare subito la felpa verde, ma abbiamo sentito e risentito i professori dire "no" ai candidati sempre con le stesse ...

Anticipazioni AMICI 17 : tre agguerriti sfidanti contro Irama : Negli studi Elios di Roma si è registrata una puntata speciale di Amici 17 in cui tre agguerriti sfidanti si sono scontrati con Irama per volere di Paola Turci. Cosa è accaduto? Le Anticipazioni di Amici 17 rilasciate da Ilvicolodellenews.it hanno svelato il contenuto delle prossime puntate del talent di Maria De Filippi. Tali puntate andranno in onda su Real Time e a condurre sarà il ballerino e supporter Marcello Sacchetta. É ancora in corso ...

AMICI 2018 - anticipazioni lunedì 5 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 5 marzo non lasciano giudizi in sospeso: la sfida a squadre si è conclusa durante la diretta, ha vinto la squadra del Fuoco e a turno cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione per l'ammissione al Serale. Solo l'unanimità dei professori consentirebbe di indossare subito la felpa verde, ma abbiamo sentito e risentito i professori dire "no" ai candidati sempre con le stesse ...

Anticipazioni AMICI 17 : torna Luca Zanforlin? L’indiscrezione sullo storico autore : Luca Zanforlin torna ad Amici di Maria De Filippi. E’ questa una delle ultime novità del talent show in cui giovani ballerini e cantanti si misurano per arrivare alla vittoria finale. Luca Zanforlin storico autore di Amici, sta per tornare? L’indiscrezione Sabato tre marzo come al solito è andato in onda lo Speciale di Amici. A parte le solite schermaglie tra la maestra Celentano e l’allieva Valentina che si è rifiutata di farsi interrogare ...

Anticipazioni AMICI 17 : torna Luca Zanforlin : Luca Zanforlin torna ad Amici di Maria De Filippi Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici 17. E in questa occasione c’è stato l’ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e l’alunna Valentina, la quale si è rifiutata clamorosamente di farsi interrogare. A questo punto la Celentano è andata su tutte le furie, tanto da arrivare anche a polemizzare con Maria De Filippi stessa, la quale si è schiarata dalla parte ...

Tutte le anticipazioni sulla prossima settimana di AMICI 2018! : Le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 5 marzo non lasciano giudizi in sospeso: la sfida a squadre si è conclusa durante la diretta, ha vinto la squadra del Fuoco e a turno cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione per l'ammissione al Serale. Solo l'unanimità dei professori consentirebbe di indossare subito la felpa verde, ma abbiamo sentito e risentito i professori dire "no" ai candidati sempre con le stesse ...

DIRETTA - AMICI 17 - anticipazioni : inizia la rivoluzione di Tommassini : Manca ancora poco più di un mese al serale di Amici 17 (infatti inizierà sabato 7 aprile 2018) e nella scuola più famosa d'Italia fervono i preparativi per la prima serata. La prima novità è stata annunciata qualche settimana fa, stiamo parlando dell'ingresso di Luca Tommassini come direttore artistico. In settimana il coreografo ha incontrato, per la prima volta, i ragazzi della categoria canto, a cui ha raccomandato che farà di tutto per ...

AMICI 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Biondo e Bryan otterranno le prime felpe verdi? : AMICI 17, Anticipazioni e diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 12:00:00 GMT)

AMICI 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Einar e Irama in sfida. Chi sarà eliminato? : Amici 17, Anticipazioni e diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:33:00 GMT)

AMICI 2018 - il serale : cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare in primavera. L’appuntamento sarà come sempre in prima su...