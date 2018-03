Amichevole Italia | in vendita i biglietti per la gara contro l’Argentina

Italia-Argentina - al via la vendita dei biglietti per l’Amichevole del 23 marzo : E' partita la vendita dei tagliandi per l'amichevole tra gli Azzurri e l'Albiceleste, che andrà in scena all'Etihad Stadium di Manchester, casa del City di Guardiola. L'articolo Italia-Argentina, al via la vendita dei biglietti per l’amichevole del 23 marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage/ Italia-Olanda - Amichevole : il 4 giugno 2018 a Torino : convocati Nazionale stage Italia, 24 nomi sulla lista di Di Biagio. Diramato l’elenco dei calciatori azzurri che prenderanno parte alla tre giorni di allenamenti a Coverciano(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Calcio - l'Italia sfiderà l'Olanda a Torino. Data - programma - orari e tv : nuova Amichevole per gli azzurri : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. LUNEDI' 4 GIUGNO: 20.45 Italia-Olanda

Calcio - l’Italia sfiderà l’Olanda a Torino. Data - programma - orari e tv : nuova Amichevole per gli azzurri : Si aggiunge una nuova amichevole nel calendario dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, deve provare a rialzare la testa. Già annunciate le sfide contro Argentina (27 marzo a Manchester), Inghilterra (27 arzo a Londra) e Francia (1° giugno a Nizza), oggi è arrivata la notizia che gli azzurri se la vedranno anche con l’Olanda: l’appuntamento è per lunedì 4 giugno all’Allianz Stadium di Torino ...

Calcio - Italia-Argentina : super sfida in Amichevole a Manchester! Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO: 20.45 Italia-Argentina

Calcio - Italia-Argentina : super sfida in Amichevole a Manchester! Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia affronterà l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester in un’amichevole prima dei Mondiali. Gli azzurri, che purtroppo hanno mancato la qualificazione alla rassegna iriData, se la dovranno vedere contro l’Albiceleste il prossimo 23 marzo: scontro di assoluto prestigio per la nostra Nazionale contro Messi e compagni. Quattro giorni dopo l’Italia sarà impegnata nuovamente in Inghilterra, ma al Wembley ...

Il 23 marzo l’Italia sfiderà l’Argentina in Amichevole a Manchester : Due amichevoli oltremanica per gli azzurri, che il 27 sfideranno l'Inghilterra a Wembley. L'articolo Il 23 marzo l’Italia sfiderà l’Argentina in amichevole a Manchester è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Football americano : i convocati dell'Italia per l'Amichevole contro la Svizzera. Blue Team in campo domenica : L'incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dei Dolphins Ancona . CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Football americano alessandro.tarallo@oasport.it

Football americano : i convocati dell’Italia per l’Amichevole contro la Svizzera. Blue Team in campo domenica : La Nazionale Italiana di Football americano scenderà in campo domenica 28 gennaio per affrontare in amichevole la Svizzera. Si tratta dell’Alps Bowl, una manifestazione giunta ormai alla sua terza edizione, dopo quelle del 2015 e del 2016. La sfida doveva essere un test sulla strada verso i Campionati Europei di Francoforte, ma la manifestazione continentale non si farà. Questo, però, non cambia i piani del Blue Team Italia, che prosegue ...

Inghilterra-Italia - prorogata la vendita dei biglietti per l’Amichevole del 27 marzo : biglietti Inghilterra-Italia, è stata prorogata la vendita dei tagliandi per la partita tra la Nazionale e gli inglesi, in programma al "Wembley Stadium". L'articolo Inghilterra-Italia, prorogata la vendita dei biglietti per l’amichevole del 27 marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile - Amichevole Italia-Francia : programma - orari e tv. La data della partita : Di seguito la programmazione dell'incontro sul quale vi informeremo relativamente una trasmissione in diretta tv o streaming. Sabato 20 gennaio ore 21.00 Francia Italia CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE ...

Calcio femminile - Amichevole Italia-Francia : programma - orari e tv. La data della partita : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. partita contro le belghe che, tra l’altro, ...

Calcio femminile : le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per l’Amichevole contro la Francia : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. Partita contro le belghe che, tra ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – L’Italia si prepara : raduno a Genzano - Amichevole con la Polonia. Debutto contro la Serbia : L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2018 di Calcio a 5 che si disputeranno in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. La rassegna continentale sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky): tutte le 20 partite comprese quelle dell’Italia potranno essere seguiti da tutti gli appassionati. Gli azzurri esordiranno in 1° febbraio contro la Serbia, due giorni dopo saranno ...