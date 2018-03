Altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal

Previsioni Meteo - Altro che “rinfrescata e maltempo” : non credete alle bufale - la Primavera anticipata continua. E in settimana farà sempre più caldo : 1/22 ...

Bluepoint conferma che il prossimo progetto sarà un Altro remake : Il lavoro svolto da Bluepoint per il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 è stato molto apprezzato sia dalla critica che dai fan, il gioco è tornato a rivivere in una nuova veste grafica, mantenendo allo stesso tempo lo spirito del titolo originale e, secondo l'analisi condotta da Digital Foundry, si è trattato di "uno dei migliori remake di tutti i tempi".Ebbene, stando a quanto riportato da Dualshockers, la software house ha ...

Altro che 1984 - viviamo nel mondo di Philip Dick : Una cosa è certa: il mondo in cui viviamo assomiglia sempre più a un’opera distopica. Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti, e se non bastasse è riuscito nell’impresa grazie al supporto di un gruppo di attivisti – noti come alt-right – che sono una via di mezzo tra dei nerd e dei nazisti; i troll russi minacciano le nostre democrazie agendo sui social network, aziende private dal fatturato che supera quello di una piccola ...

Che offerte su GearBest : CAM da soli 5€ e molto Altro : GearBest continua le offerte su tantissimi prodotti ed oggi siamo in vena di super sconti con una bella selezione di prodotti in offerta tra 5 e 120 euro così da non spendere molto ma comunque comprare anche diversi ottimi smartphone, action cam e molto altro Le migliori offerte su GearBest tra 5 e 120 euro GearBest continua a sorprendere […]

La lettera a Repubblica Bari : "Reddito di cittadinanza - Altro che fake news" : Le lettere per l'edizione cartacea, della lunghezza massima di 1.200 battute, vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica lettereBari@Repubblica.it . A...

Caldo incredibile al Sud - +28°C in Sicilia : Altro che Primavera - sembra già Estate! Spiagge gremite di bagnanti come a Luglio [FOTO] : 1/10 Mondello oggi ...

Altro che buche : la Balduina vuole essere pioniera delle smart city : La Balduina, il quartiere 'bene' di Roma che di recente era assurto agli onori delle cronache per una spaventosa voragine che aveva lasciato isolate decine di famiglie, si reinventa smart city. L’Associazione di promozione sociale Balduina’S ha dato il via all’attuazione del proprio piano di sviluppo, un progetto sperimentale applicato a 43mila abitanti. Le tre direttrici Tre sono i punti cardine ...

Altro che rottamazione cartelle - arriva il vero condono fiscale? : Moltissimi italiani continuano ad avere problemi con il fisco e con le cartelle esattoriali. Senza entrare nel dettaglio dell’evasione di necessità o volontaria che tanto è stata dibattuta durante la campagna elettorale, il dato certo è che disoccupazione, precariato e crisi economica portano gli italiani ad avere gravi difficoltà economiche. Le aziende che chiudono e la tassazione elevata sono fattori da tenere in considerazione e che ...

Milano - pizza margherita : dove mangiarla davvero (Altro che Carlo Cracco) spendendo meno di 16 euro : Ma quale impasto scuro e grumoso. Ma quale mozzarella e pomodorini a crudo. E sopratutto, accipicchia, ma quali 16 euro. Siamo certi che nessuno andrà appositamente da Carlo Cracco per mangiare la sua rivisitazione della pizza margherita, semmai qualche avventore straniero – decisosi a provare l’esperienza del suo nuovo ristorante in Galleria – propenderà per scegliere proprio lei nel vasto menù proposto sotto le volte ideate ...

Marino : 'Lichtsteiner-Juve - Altro che finita e addio a giugno! Potrebbe...' : Dagli studi di Rai Sport , Pierpaolo Marino si esprime così sul futuro di Stephan Lichtsteiner : 'Non è detto che sia finita con la Juventus per Lichtsteiner e che sia addio a giugno. Potrebbe rinnovare, non lo ...

Michela Moioli sul tetto del mondo Un Altro successo dopo le Olimpiadi : Ma dopo quell'oro storico di neppure un mese fa, Michela Moioli torna a portare in alto il tricolore nello snowboard cross conquistando la Coppa del mondo. Merito, appunto, del bronzo arrivato nel ...

Milly Carlucci : "Altro che calcio - agli italiani piace il ballo" : tutto pronto all'Auditorium del Foro Italico di Roma dov'è questa sera prenderà il via la nuova edizione , la tredicesima per l'esattezza, del dance show del sabato sera di Raiuno 'Ballando con le ...

Altro che 'Reddito di Cittadinanza' e 'Flat Tax' - imminente l'aumento dell'IVA al 24% : come le promesse elettorali si scontrano con la ... : Il compito , difficile, toccherà al nuovo Governo , ?, Non ci sarà ancora il nuovo Governo, ma l'Italia entro il 10 Aprile dovrà presentare il nuovo DEF , Documento di Economia e Finanza, : una ...

Altro che 1984 - viviamo nel mondo di Philip Dick : Siamo circondati dal Grande fratello o piuttosto navighiamo in un mare di fatti alternativi? Ecco quanto la realtà ricorda la fantascienza