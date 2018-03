Alstom | completa prima locomotiva 100% elettrica in India

meteoweb.eu

: Alstom completa la più potente locomotiva interamente elettrica “Make-In-India” - mobilita_org : Alstom completa la più potente locomotiva interamente elettrica “Make-In-India” - fabion54 : Alstom completa la più potente locomotiva interamente elettrica “Make-In-India” - ferpress : #Alstom completa la più potente #locomotiva “Make in India” al 100% #elettrica @Alstom @AlstomItalia - Ferpress -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Roma, 12 mar. (AdnKronos) –hato nei tempi previstialdal suo impianto di avanguardia di Madhepura nello statono di Bihar. In linea con l’obiettivo del governo e delle ferroviene di elettrificazione totale e mobilità sostenibile, queste nuove locomotive non solo abbatteranno i costi di esercizio per le ferrovie, ma ridurranno significativamente anche le emissioni di gas serra. Lafa parte di un ordine da 3,5 miliardi di euro siglato nel 2015, comprendente 800 locomotive elettriche a doppia sezione, che contribuisce al programma di partnership pubblico-privato del Ministero delle ferrovie inteso a modernizzare l’infrastruttura ferroviaria del paese. Questo accordo rimane il più grande investimento diretto estero nel settore ferroviario a oggi effettuato e riveste un ruolo strategico nella ...