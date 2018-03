All’INGV un seminario sui disastri naturali e sul piano di edilizia antisismica della

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Mercoledì 14 marzo alle 15.30, gli ingegneri Anıl Dindar e Cüneyt Tüzün dell’Università di Gebze terranno presso la sala conferenze dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma undi studi suldi rinnovamento edilizio e urbanistico, varato dal Governo Turco con la legge 6306 del 2012, a oggi il più grande progetto edilizio e urbanistico del mondo. Ilprevede l’adeguamento antisismico o la ricostruzione ex novo per quasi 6.5 milioni di edifici a rischio (di cui quasi 100mila già demoliti e in parte ricostruiti) per un investimento complessivo per l’intero paese di quasi 410 miliardi di euro, nei prossimi dieci o quindici anni. La Turchia è una regione ad alto rischio sismico. Nei soli anni novanta sono avvenuti ben cinque terremoti di magnitudo compresa tra 6.1 e 7.6, i cui effetti sono stati sistematicamente amplificati dalla scarsa qualità ...