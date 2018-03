Alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori Istituzioni e ordini professionali a confronto

Bandiera bianca per la PAllacanestro Marsala nel derby : Il risultato era più preventivabile di quanto potesse sembrare, e si è verificato puntualmente: in un match valido per la 20° giornata , 9° del girone di ritorno, del campionato di Pallacanestro di ...

CRISTINA ICH E LUCA FAVILLA/ Piange in sala prove poi fa rosicare Selvaggia Lucarelli (BAllando con le stelle) : CRISTINA Ich e LUCA FAVILLA sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2018. Emozionati e titubanti, hanno trovato subito una forte sintonia.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Nel giardino segreto resuscitato dAlla più antica (e salata) pozza d’acqua del pianeta : Il grande, ritrovato, giardino subacqueo d’America. È questo il titolo che si è conquistato il mondo sommerso della baia di Chesapeake, un’insenatura dell’oceano Atlantico lungo la costa orientale degli Stati Uniti, fra il Maryland e la Virginia. ...

La polemica sui salari dei medici si Allarga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

Lavoro - accordo sindacati-Confindustria : “Stop ai contratti pirata. E no Alla legge sul salario orario minimo” : A pochi giorni dalle elezioni, sindacati e Confindustria hanno trovato un accordo sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. L’intesa punta, sulla carta, ad aumentare i salari dei lavoratori in tempi di bassa inflazione. Ponendo un argine da un lato al dumping contrattuale dall’altro, come sottolinea un’analisi dell’agenzia Reuters, all’ingerenza della politica. Infatti il documento ribadisce la ...

Ritorno Alla vittoria in campionato per la Sigel Marsala Volley. L'analisi : L a cronaca : La prima di Becky Perry nello starting-six sorride a Marsala che nel primo set, dove a esaltarsi sono state le rispettive difese per via dei lunghi scambi giocati, è appaiata al diretto ...

Elezioni : Di Maio cita Sgarbi - insulti dAlla Sala al critico d'arte : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - insulti, buh e improperi indirizzati a Vittorio Sgari dalla platea del Teatro Biondo di Palermo durante l'intervento di Luigi Di Maio, che cita il critico d'arte, ricordando che "mi è venuto a cercare fino a Pomigliano d'Arco, dove è stato paracadutato". Nei giorni sco

Gelo dAlla Siberia : la sala d'aspetto della stazione ferroviaria apre ai senza tetto : Dalle piogge battenti al Gelo accompagnato da nevicate sparse. Il territorio forlivese si prepara all'ondata di aria freddo di origine artico-Siberiana, che farà precipitare da domenica a mercoledì le ...

la passerella come sala operatoria-Alla milano fashion weeek modelli con le teste mozzate per gucci - Media e Tv : Haraway sulle interazioni tra scienza e identità di genere. Da qui la necessità di una riflessione a tutto tondo sul tema no gender che è centrale nella poetica creativa del designer, unico italiano ...

Sede Ema - Sala ricorre Alla Corte Conti europea : ”Sospetti fondati - gli olandesi hanno imbrogliato” : Sede Ema, Sala ricorre alla Corte Conti europea:”Sospetti fondati, gli olandesi hanno imbrogliato” Il sindaco di Milano dice di avere “le prove” sulle inadempienze di Amsterdam Continua a leggere L'articolo Sede Ema, Sala ricorre alla Corte Conti europea:”Sospetti fondati, gli olandesi hanno imbrogliato” sembra essere il primo su NewsGo.

Ema - Milano ricorre Alla corte di Conti Ue. Sala : "I nostri sospetti su Amsterdam erano fondati" : Nel documento reso pubblico dopo la richiesta di accesso agli atti di Milano, le sedi provvisorie offerte dall'Olanda per l'Agenzia del farmaco sono scomparse....