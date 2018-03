Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi | colpa del canna-gate

Alessia Marcuzzi perde il controllo con Eva Henger/ “E' follia! Non fare la santerellina!” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi si tiene a debita distanza dalle polemiche in corso all'Isola dei Famosi 2018 e trascorre un week end da sogno a Parigi con la figlia Mia. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:29:00 GMT)

Alessia Marcuzzi si arrabbia con Eva Henger : “Sei fuori di testa!” : Eva Henger fa arrabbiare Alessia Marcuzzi che sbotta in diretta Alla fine Alessia Marcuzzi ha perso il controllo a causa di Eva Henger. E’ tutto accaduto dopo mezzanotte, dopo l’ingresso in studio di Paola Di Benedetto. La bionda conduttrice de L’Isola dei Famosi a infatti chiesto ai suoi ospiti delle spiegazioni sul canna-gate, soprattutto dopo che Eva aveva rivelato attraverso Striscia la Notizia che anche loro due avevano ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta. Alessia Marcuzzi contro Eva Henger : «Tu sei fuori di testa» : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

L’Isola dei Famosi – Ottava puntata del 12 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Ottava puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola ...

Isola : Bossari lascia il format - a causa di Alessia Marcuzzi? : A poche ore dalla messa in onda dell'ottava puntata de L'Isola Dei Famosi 2018, è spopolata online la notizia che vedrebbe l'ex-gieffino ed opinionista del reality-show honduregno, Daniele Bossari, in procinto di lasciare il cast del celebre format di Canale 5. Ecco le ultime scottanti indiscrezioni sul conto dell'ex-protagonista nonché vincitore del 'Grande Fratello VIP 2'. Bossari pronto ad abbandonare L'Isola? Per quale motivo? ...

Isola - Alessia Marcuzzi : 'Non sono incinta - solo un po'... de panza' : Nessun bebè in arrivo per Alessia Marcuzzi. La presentatrice dell' Isola dei Famosi , dopo il post su Instagram smentisce in diretta tv i rumors e i gossip dei giorni scorsi che la volevano in dolce ...

Striscia la Notizia : Alessia Marcuzzi ha mentito su Craig Warwick? : Alessia Marcuzzi: la verità di Striscia la Notizia su Craig Warwick Striscia la Notizia sembra ormai non trovare pace, fin quando non scopriranno tutta la verità sulla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi, anche questa sera, è stata la protagonista indiscussa di un servizio del famoso tg satirico. Cosa hanno svelato stavolta i conduttori della trasmissione? Secondo alcune testimonianze video, Craig Warwick sarebbe ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

“Guardate Daniele”. L’Isola trema : Bossari lascia il reality. La rottura insanabile con Alessia Marcuzzi e ora si scopre tutto su di lui : È un periodo d’oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ”È il ...

Alessia Marcuzzi smentisce la gravidanza prima dell’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: “Non sono incinta, è solo panza” Alessia Marcuzzi è incinta? Dopo l’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi in molti hanno pensato che quel rigonfiamento sospetto fosse l’inizio di una felice gravidanza. Peccato che sia stata proprio la stessa conduttrice a smentire tutto con un post ironico sui social dove dice che è soltanto un po’ di ...

