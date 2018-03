ALESSIA MANCINI Video | in lacrime per i figli Sarà eliminata? Isola dei Famosi 2018

EVA HENGER - PASSIONE A L'ISOLA DEI FAMOSI?/ "Deformata la realtà - ora querelo. ALESSIA Mancini? Non era con me : Eva HENGER svela importanti indizi sull'identità dei due naufraghi che avrebbero vissuto momenti di PASSIONE in Honduras a L'ISOLA dei famosi 2018. I nomi verranno presto a galla?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:57:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ ALESSIA MANCINI e Rosa Perrotta - rottura per un chicco di riso : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Isola - giorno 46. Marco Ferri definisce ALESSIA MANCINI «miss maestrina delle elementari» e si fa fare i grattini da Jonathan : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Sull’Isola dei Famosi 2018 è il giorno della prova del Mejor e del Peor: a farne le spese è ancora una volta Francesca Cipriani, che si ritrova ad essere la Peggiore per la terza settimana consecutiva. La puntigliosità di Alessia infastidisce soprattutto Rosa e Marco. Isola dei Famosi, giorno 46 | Jonathan fa i “grattini” a Marco Franco e Simone hanno ormai interrotto i rapporti: “Con ...

Isola dei Famosi 2018 : ALESSIA MANCINI piange pensando ai figli : La nostalgia di casa e soprattutto della piccola Mya commuovono l'ex letterina, che si confida con Bianca.

Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta contro ALESSIA MANCINI : dal web piovono critiche per l'ex tronista... : Isola dei Famosi 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:48:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ ALESSIA MANCINI in lacrime : ecco perché - Bianca Atzei fa una proposta… : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Daytime Isola : ALESSIA MANCINI in lacrime per i suoi figli : L’Isola dei Famosi: Alessia Mancini piange per i suoi bambini Giorno 44 su L’Isola dei Famosi. Reduci da una puntata in prima serata davvero scoppiettante con l’eliminazione definitiva di Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Paola Di Benedetto, che può tornare così dal suo Francesco Monte, l’approdo su l’Isola che non c’è di Elena Morali e Nadia Rinaldi e il televoto fra Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato, i naufraghi vivono più ...

ALESSIA MANCINI contro Gaspare all’Isola : colpa di Francesca Cipriani : Isola dei Famosi: Alessia Mancini contesta Gaspare La punizione imposta a Francesca Cipriani, in quanto Peor della settimana all’Isola, ha creato qualche piccolo contrasto in Honduras. Durante la scorsa diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, alla bionda Pupa era stato affidato il compito di fare la guardia al fuoco per tutta la settimana. Un difficile impegno da sostenere in solitaria, soprattutto durante la notte. In queste ...

Rosa Perrotta contro ALESSIA MANCINI - Nino Formicola e Bianca Atzei : “Sono una setta” : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei: ecco cosa è successo dopo la diretta Ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi Rosa Perrotta ha palesemente preso posizione contro Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da diverse settimane i tre […] L'articolo Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca ...

Isola dei Famosi 2018 : eliminata Paola Di Benedetto - al televoto Rosa Perrotta - ALESSIA MANCINI e Simone Barbato : Mentre Paola dice addio all'Isola, è lotta all'ultimo voto per Rosa, Alessia e Simone, nominati di questa settima puntata.