“Alessia | devo dirlo per forza” Isola dei Famosi | Daniele Bossari lo fa in diretta La

caffeinamagazine

: Alessia Mancini ti devo dire una cosa #isola - winchest_clario : Alessia Mancini ti devo dire una cosa #isola - eppapn : Stefano'Devo fare il cattivo o devo fare il bravo?' Alessia'Devi fare il bravo' ma perché ca**o fanno le prove dico io. #isola - stefanina_ : Alessia che improvvisamente si mostra incapace di affrontare le prove credibilissima devo dire #isola #TeamDivano -

(Di lunedì 12 marzo 2018)dei, si parte subito ‘in quarta’. L’ottava puntata, d’altronde, è ricca di sorprese e colpi di scena, meglio cominciare dalle ‘basi’. Qualcuno ha detto ‘sorprese e colpi di scena’? Già. Per dirne una, che tra l’altro si sapeva dalle anticipazioni, guest star della puntata è Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, dove la ritroveremo la prossima settimana insieme agli naufraghi. Alla Marini dovrebbe spettare non il ruolo di concorrente, ma di guest star-inviata con una missione speciale. E poi, ancora, come a ogniuno dei naufraghi riceverà una bella scossa. Di emozioni, però. Tocca ad Alessia Mancini, ‘la maestrina’ del gruppo, come la chiamano gli altri: il suo Flavio Montrucchio, come mostrato dalla Marcuzzi in apertura di, è ...