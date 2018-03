Alessandro Neri | c’è anche la pista passionale omosessuale

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

Omicidio Pescara - Alessandro Neri ucciso per un'eredità?/ La mamma Laura Lamaletto ascoltata nuovamente : Omicidio Pescara, Alessandro Neri ucciso per un'eredità? Laura Lamaletto, nuova audizione: oggi l'intervista a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul delitto e sulle indagini

Delitto di Pescara - il verdetto dell'autopsia : "Alessandro Neri è morto senza difendersi" : Proseguono le indagini sull'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì scorso, dopo tre giorni di ricerche, in un canale di via Vallelunga, nella periferia sud di Pescara.Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e capire cosa sia accaduto da quando ha lasciato la sua abitazione, lunedì 5 marzo, fino al ritrovamento ...

Omicidio Alessandro Neri - la mamma ascoltata per tre ore dai carabinieri : PESCARA. Bocche cucite da parte degli inquirenti, strettissimo riserbo sui risultati dell'autopsia: si sta lavorando senza sosta sull'Omicidio del giovane Alessandro Neri ucciso con un colpo di arma ...

Morte Alessandro Neri - continua il mistero : “Picchiato prima di essere ucciso” : Eseguita l'autopsia sul corpo di Alessandro Neri, il 29enne trovato senza vita lo scorso venerdì 9 marzo alla periferia di Pescara: il ragazzo sarebbe stato picchiato prima di essere colpito con un colpo di arma da fuoco al torace. Analizzati i tabulati telefonici e interrogati i parenti: è ancora giallo.continua a leggere

“Un’esecuzione”. Delitto di Pescara - i dettagli choc dell’autopsia. Si continua a lavorare senza sosta per risolvere il caso di Alessandro Neri. “Un rompicapo : Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta per cercare di risolvere il giallo legato alla morte di Alessandro Neri, il ragazzo 29enne di Pescara trovato morto nei giorni scorsi freddato con un colpo d’arma da fuoco. Si scava nella vita del giovane per trovare un movente a oggi estremamente misterioso. Del 29enne, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua ...

Ancora avvolta nel mistero la morte di Alessandro Neri - ma l'autopsia ha rivelato elementi utili : Proseguono le indagini a tutto campo. I Carabinieri hanno sequetrato a casa del giovane - ucciso con un colpo d'arma da fuoco - computer e cellulari. Sentiti i familiari. Dolore e sgomento a Spoltore dove vive la famiglia Neri. Omaggio della squadra del capoluogo adriatico: durante la partita di serie B Pescara-Parma, è stato esposto uno striscione con la scritta "Nerino (soprannome del giovane) nel cuore. La Nord ti rende onore"

Alessandro Neri è stato ucciso nel luogo dove è stato trovato : Ci sono nuovi elementi utili alle indagini sull’omicidio di Alessandro Neri. Il cadavere del ragazzo di Spoltore è stato rinvenuto giovedì

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara, il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Alessandro Neri - il giovane ereditiero della fortuna di famiglia : un patrimonio costruito in Venezuela. La pista : 'I killer vengono da lì' : Si continua ad indagare sul caso di Alessandro Neri , il 28enne morto due giorni prima del ritrovamento del corpo tra gli arbusti a fosso Vallelunga, nella periferia sud di Pescara nel quartiere San ...