Alessandra Amoroso in lacrime al raduno del fanclub ufficiale | “Chiedo rispetto”

Un nuovo cucciolo per Alessandra Amoroso : l'adozione dal canile | FOTO : E' arrivata a Bitonto dopo aver visto uno degli annunci sui cuccioli presenti nel canile comunale. E' così che Alessadra Amoroso ha scelto il suo nuovo amico a quattro...

Dopo la morte di Buddy - Alessandra Amoroso adotta un cane : “Sarà il mio nuovo bambino” : Ad appena due mesi dalla scomparsa del suo caro Buddy, Alessandra Amoroso adotta un cane che ha scelto tra gli ospiti del canile di Bitonto. I fan avevano partecipato al dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe, che da poche ore ha un suo erede di colore bianco. L'artista sarebbe arrivata a lui grazie a un annuncio comparso sul web e pubblicato dal canile di Bitonto della Cooperativa Tasha. Alessandra Amoroso ha quindi ...

Alessandra Amoroso adotta un cucciolo di due mesi da un canile comunale (foto) : Alessandra Amoroso adotta un cane. Il cucciolo ha due mesi. La cantante aveva perso lo scorso 16 gennaio il suo amato Buddy. Alessandra Amoroso adotta un cane a Bitonto (Bari) La notizia è riportata da Repubblica Bari. Sul web è apparso un annuncio del canile comunale di Bitonto, gestito dalla Cooperativa Tasha, e la Amoroso […] L'articolo Alessandra Amoroso adotta un cucciolo di due mesi da un canile comunale (foto) proviene da Gossip e ...

Al via la scelta della scaletta del raduno di Alessandra Amoroso dell’11 marzo con 10 brani : I fan scelgono la scaletta del raduno di Alessandra Amoroso, in programma l'11 marzo a Roma per tutti gli iscritti al fan club. La Big Family è quindi in grande fermento per l'evento che li attende, dal momento che l'artista di Galatina manca dal palco dal concerto all'Arena di Verona con il quale ha chiuso la grande era di Vivere a colori. I brani da portare all'incontro saranno 10, per cui si fa complicato includere ed escludere alcune ...