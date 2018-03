optimaitalia

: Al via #Vikings 5 su #Rai4, anticipazioni trame del 12 e 19 marzo e programmazione in chiaro - OptiMagazine : Al via #Vikings 5 su #Rai4, anticipazioni trame del 12 e 19 marzo e programmazione in chiaro - BlasoneShopGame : Check out LA FESTA PER ODINO Gioco in scatola (Cranio Creations) Vichinghi Vikings - movietele : Vikings 5 in chiaro su Rai4 dopo la prima visione su TIMvision -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Da stasera, lunedì 12, sarà trasmessa5 su: gli episodi dell'ultima stagione della serie creata da Michael Hirst per History Channel arriveranno per la prima volta in Italia anche in.La serie è già infatti stata proposta per il pubblico italiano in esclusiva su TIMVision, dove gli episodi sono stati pubblicati a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti a partire dallo scorso 30 novembre. Si tratta quindi del primo passaggio su una rete non a pagamento della quinta stagione della serie, che sarà proposta sucon un doppio appuntamento settimanale: ogni lunedì saranno trasmessi due nuovi episodi di5.Si parte questa sera con gli episodi 5x01 "The Fisher King" e 5x02 "The Departed", che mantengono anche in Italia il loro titolo originale: eccone le, insieme al trailer introduttivo alla quinta stagione di.La tensione sale ...