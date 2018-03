Al via ' Percorsi di innovazione' | la winter school per le imprese sociali del Mezzogiorno

viaBILITA' - Sabato 10 e domenica 11 marzo variazioni per la circolazione nei percorsi coinvolti : Nel fine settimana modifiche alla viabilità in città per la 'Granfondo del Po 2018' 08-03-2018 / Giorno per giorno In occasione delle manifestazioni sportive ciclistiche non agonistiche 'La Furiosa' e ...