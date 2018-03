Al via le repliche de Il Trono di Spade 5 su Rai4 | orari e programmazione | in attesa

Al via le repliche di Montalbano su Rai1 : anticipazioni 6 marzo con l’episodio Un covo di vipere : Il commissario più amato del piccolo schermo torna in tv grazie alle repliche di Montalbano su Rai1 . La rete italiana, dopo lo straordinario successo dei nuovi episodi della dodicesima stagione, ripropone un ciclo di puntate già viste per intrattenere il suo pubblico. Del resto, le vicende di Salvo Montalbano hanno attratto sempre gli spettatori di Rai1 , e, anche in replica, gli ascolti registrano sempre una serie di record. Ottimo responso ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : copertura tv in chiaro sulla RAI. Tutti i telecronisti e gli inviati presenti. Le rubriche e le repliche previste : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse in diretta tv anche sui canali Rai: la televisione di Stato ha infatti acquistato un pacchetto di 100 ore da Eurosport che trasmetterà i Giochi in maniera integrale, minuto per minuto. Per chi non è abbonato al network a pagamento e vuole godersi in chiaro la rassegna a cinque cerchi, basterà sintonizzarsi sui Rai Due e su RaiSport: il meglio delle Olimpiadi Invernali, le gare degli ...