Al via la Direzione Pd | Martina | A chi ha vinto l' onore e l' onere di governare

Al via la Direzione del Partito democratico - Martina : "Guiderò il partito con massima collegialità" : Renzi assente: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Ha aperto la Direzione il vicesegretario Maurizio Martina, che riceverà il mandato di guidare il partito fino al congresso. Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Al via la Direzione del Partito democratico - Renzi assente : Il segretario dimissionario lo aveva già annunciato: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Al via Direzione Pd : E' iniziata la Direzione del Pd. Matteo Orfini, a quanto viene riferito, ha letto la lettera , "stringatissima", si spiega, con cui Matteo Renzi ha rassegnato le dimissioni da segretario dem.

Renzi : 'Mi dimetto ma non mollo'. Direzione Pd - via a nuova fase - : L'ex premier nell'ultima Enews da segretario del partito: "Il futuro prima o poi torna". E sulla linea del no a M5s e Lega per il governo: "È condivisa dalla stragrande maggioranza". Attesa per il ...

Pd - al via la direzione della resa dei conti ma senza Renzi – CRONACA ORA PER ORA : Dovrebbe essere la resa dei conti. Se così sarà, si tratterà comunque di una resa monca. Alla direzione del Pd, infatti, come annunciato manca Matteo Renzi, segretario dimissionario che comunque fa sentire la sua voce con altri mezzi: un’intervista al Corriere della Sera e la sua enews. “Io non mollo. Mi dimetto da segretario del Pd come è giusto fare dopo una sconfitta. Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altri. Il ...

Domani direzione Pd - poi via a corsa a segretario dopo Renzi : Roma, 11 mar. , askanews, Sarà una strana direzione del Pd quella di Domani, con al centro le dimissioni del segretario Matteo Renzi, che però , salvo sorprese dell'ultima ora, non ci sarà. 'Tornerò ...

Domani direzione Pd - poi via a corsa a segretario dopo Renzi : Roma, 11 mar. , askanews, - Sarà una strana direzione del Pd quella di Domani, con al centro le dimissioni del segretario Matteo Renzi, che però , salvo sorprese dell'ultima ora, non ci sarà. "Tornerò ...

Direzione Rai - Orfeo a rischio Pronto lo showdown post-voto L'indiscrezione da viale Mazzini : Gli ascolti Tv e i dati auditel di Sanremo 2018 hanno galvanizzato il direttore generale della Rai Mario Orfeo, che si aspetta di conseguenza la riconferma della carica. Ma sta per arrivare il 4 marzo e il temutissimo esito elettorale da parte del Pd e di Matteo Renzi, esito che potrebbe mettere in pericolo la poltrona di Orfeo al vertice della Tv di Stato. Segui su affaritaliani.it

Direzione Pd ancora rinviata - Renzi : 'Chiuderemo in nottata' : E' una storia infinita la Direzione del Pd convocata per decidere le liste elettorali. rinviata una prima volta alle 20, poi alle 22:30, slitta ora a notte fonda. "Vi chiedo scusa del ritardo: ci ...

24 ore di stracci sulle liste : al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orlando : 15 seggi per il ministro : A mezzanotte la direzione nazionale del Pd non è ancora iniziata. Inizialmente prevista alle 10.30, poi rinviata alle 16, rimandata alle 20 e poi di nuovo alle 22.30. Diventa una saga senza fine: l'ultima saga della legislatura, l'ultima di questo Pd. L'accordo tra Matteo Renzi e le minoranze sulle liste per le politiche 2018 non matura. Per 24 ore al Nazareno volano stracci. Veramente il segretario si vende l'intesa con le minoranze ...

Liste Pd - caos sui nomi : scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

Voto - minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : direzione rinviata alle 22.30 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...

Voto - minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : direzione rinviata alle 20 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...

Voto - minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi : direzione rinviata alle 20 : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle elezioni politiche . Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...